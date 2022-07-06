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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол рассказал, как ведутся переговоры с Турцией о разблокировании украинских портов

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Боднар: Россия не хочет разблокировать украинские порты
Боднар: Россия не хочет разблокировать украинские порты
Фото: Vasyl Bodnar / Twitter

Переговоры о разблокировании украинских морских портов для вывоза зерна ведутся по двум трекам. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Общественному, которое вышло 5 июля.

"Это происходит таким образом, что идет двусторонний трек идет Украина–Турция и другой двусторонний трек Турция–Россия. Прежде были коммуникации по линии Министерства иностранных дел, военных, транспортников с россиянами, теперь коммуникация с нами происходит через онлайн-форматы, согласовывают позиции, и если выйдут на общую платформу, тогда уже можно будет говорить о чем-то серьезном", – сказал он.

Дипломат отметил, что в украинских портах остаются заблокированными около 20 турецких кораблей.

"Это порты вокруг Одессы и Николаева, включая Черноморск, Южный, Ольвию. В сумме около 20 судов. Все они застряли с начала войны. И уже объявлял президент [Турции Реджеп] Эрдоган, что они готовы будут забрать часть зерна, то есть на вывоз работать, но речь идет больше не о вывозе зерна как таковом, а вообще о налаживании коммуникаций морскими путями. Потому что нам тоже нужно что-то завозить: от продуктов питания до минудобрений и разных вещей, которые нам нужны. Поэтому здесь более обширный формат идет обсуждения, чтобы разблокировать порты, создать возможность безопасного выхода, обезопасить эти корабли от возможных атак", – заявил посол.

Он отметил, что в данном регионе у России есть преимущество и российские самолеты, ракеты "могут фривольно атаковать эти маршруты".

"Поэтому здесь нужно создавать механизмы как минимум мониторинга, а как максимум – вообще привлечение определенных конвоев. Как это будет сделано – это уже будет результат переговоров, но нужно обеспечить безопасность – безопасность портов, коридоров, кораблей. А это не так-то просто. Потому что (но это мое мнение) России не выгодно и она не хочет разблокировать эти порты", – заявил Боднар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.

Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил 27 июня, что существует рамочное соглашение, согласно которому зерно с согласия России будет вывозиться из трех подконтрольных Украине портов, в том числе из Одессы. Разминировать другие порты Украина не будет, отметил Гутерриш. Суда из украинских портов будут следовать в Турцию под надзором Украины, России, Турции и ООН. По словам генсека организации, Украина также удовлетворила требование РФ о проверке судов в турецких водах на предмет наличия оружия, прежде чем они зайдут в воды Украины.

Как сообщается на сайте Минагрополитики, за июнь 2022 года Украина экспортировала около 1,41 млн тонн зерновых культур.

Теги: Россия, Турция, Василий Боднар, война России против Украины, морские порты Украины, зерно
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