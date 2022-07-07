ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Задержанное в Турции российское судно с краденным украинским зерном отпустили – МИД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанное судно "Жибек Жоли" отпустили 6 июля
Задержанное судно "Жибек Жоли" отпустили 6 июля
Фото: marinetraffic.com

Задержанное российское судно "Жибек Жоли", пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска Запорожской области в турецкий порт Караса, вечером 6 июля отпустили. Об этом сообщил МИД Украины.

"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить украденное и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что с глубоким разочарованием восприняли эту информацию и обратились к турецкой стороне с просьбой провести расследование ситуации, проинформировать о ней Украину, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем.

"В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", – отметили в ведомстве.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Россия предлагала разблокировать экспорт продовольствия из украинских портов в обмен на снятие санкцийВеликобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что этим требованием власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск украинским зерном. Турция судно задержала

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Турция, МИД Украины, война России против Украины, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире
  Dzidzio: Какая у меня мечта? Показать все свои таланты не только в Украине, но и в мире G
Дмитрий ГОРДОН
  alyona alyona, Jerry Heil и певица из Германии Ela записали совместную композицию на двух языках, посвященную празднику Ивана Купала. Видео
  alyona alyona, Jerry Heil и певица из Германии Ela записали совместную композицию на двух языках, посвященную празднику Ивана Купала. Видео
Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи
Жена Бардаша о расставании с ним: Для меня это никакая не радость. Произошел развал семьи
Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео
Полякова после возвращения в Украину выступила с концертом в метро. Видео
Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь
Бывшая жена Узелкова о переезде в Израиль: У нас так мало времени, чтобы сомневаться. Не откладывайте любовь
Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...
Калныньш о РФ: Это страна с проблемами. Так загадить весь мир своим враньем...
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (185947)
2
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (93908)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (52189)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (51671)
5
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (51138)
6
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (36258)
7
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (35699)
8
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (26516)
 
 
 
 