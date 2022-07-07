Задержанное в Турции российское судно с краденным украинским зерном отпустили – МИД Украины

"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить украденное и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено", – говорится в сообщении.
В МИД добавили, что с глубоким разочарованием восприняли эту информацию и обратились к турецкой стороне с просьбой провести расследование ситуации, проинформировать о ней Украину, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем.
"В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", – отметили в ведомстве.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Россия предлагала разблокировать экспорт продовольствия из украинских портов в обмен на снятие санкций. Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что этим требованием власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.
1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск украинским зерном. Турция судно задержала.