Задержанное в Турции российское судно с краденным украинским зерном отпустили – МИД Украины

"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить украденное и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что с глубоким разочарованием восприняли эту информацию и обратились к турецкой стороне с просьбой провести расследование ситуации, проинформировать о ней Украину, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем.

"В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", – отметили в ведомстве.