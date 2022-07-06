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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора просит Турцию расследовать работу кораблей РФ, которые могли перевозить украденное в Украине зерно – Reuters

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Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна
Фото: depositphotos.com

Офис генпрокурора Украины обратился к Турции с просьбой помочь в расследовании в отношении трех судов под российским флагом, которые могли перевозить украденное РФ в Украине зерно. Об этом 5 июля сообщило агентство Reuters, журналисты которого имеют в распоряжении соответствующее письмо.

Как отмечает агентство, письмо, датированное 13 июня, Офис генпрокурора отправил министерству юстиции Турции. В нем Украина просит расследовать содержание трех кораблей: "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка". По мнению Офиса генпрокурора, эти суда имеют отношение к вывозу зерна из оккупированной Херсонской области.

В письме также отмечалось, что корабли отправлялись из порта в Севастополе в апреле и мае и прибывали в турецкие порты. Украина просит предоставить информацию о том, что было на борту этих сухогрузов.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня.  Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявлял Зеленский.

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Турция, война России против Украины, Офис генпрокурора, зерно
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