Офис генпрокурора просит Турцию расследовать работу кораблей РФ, которые могли перевозить украденное в Украине зерно – Reuters

Как отмечает агентство, письмо, датированное 13 июня, Офис генпрокурора отправил министерству юстиции Турции. В нем Украина просит расследовать содержание трех кораблей: "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка". По мнению Офиса генпрокурора, эти суда имеют отношение к вывозу зерна из оккупированной Херсонской области.

В письме также отмечалось, что корабли отправлялись из порта в Севастополе в апреле и мае и прибывали в турецкие порты. Украина просит предоставить информацию о том, что было на борту этих сухогрузов.