Офис генпрокурора просит Турцию расследовать работу кораблей РФ, которые могли перевозить украденное в Украине зерно – Reuters

Как отмечает агентство, письмо, датированное 13 июня, Офис генпрокурора отправил министерству юстиции Турции. В нем Украина просит расследовать содержание трех кораблей: "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка". По мнению Офиса генпрокурора, эти суда имеют отношение к вывозу зерна из оккупированной Херсонской области.
В письме также отмечалось, что корабли отправлялись из порта в Севастополе в апреле и мае и прибывали в турецкие порты. Украина просит предоставить информацию о том, что было на борту этих сухогрузов.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявлял Зеленский.
Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа.
4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.