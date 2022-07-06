"Схемы" нашли доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию

Спутниковые снимки подтверждают, что зерно, которое РФ перевозит в Турцию, загружали в порту Севастополя Фото: radiosvoboda.org

Оккупанты выключают радары и суда, которые используют для перевалки, невозможно отследить с помощью сервисов Marine Traffic или Equasis, однако процесс фиксируют спутники.

Так, балкер "Михаил Ненашев" (флаг РФ), согласно спутниковым снимкам, в период с 15 апреля до 25 июня сделал три рейса с украденным зерном, перевозя его из Крыма в турецкие порты Дериндже, Искендерун и MMK Metalurji.

Зерном он загружался в подсанкционном порту Севастополя, в терминале "Авлита".

По такой же схеме зерно перевозил балкер Finikia, который ходит под флагом Сирии, говорится в расследовании.

При этом в документах на зерно этих двух судов было указано происхождение "Крым, Россия". Турция не признавала оккупацию Крыма – следовательно, авторы расследования задаются вопросом, с каких пор Анкара считает легитимным такое происхождение продукции.

"Мы работаем с турецкой стороной, – сказал посол Украины в Турции Василий Боднар. – Но нам говорят, что российские документы, которые предоставляются для ввоза зерна в порт – они являются легальными и они их воспринимают как необходимые для того, чтобы разгрузить судно законным способом".

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