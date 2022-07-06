"Схемы" нашли доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию

Оккупанты выключают радары и суда, которые используют для перевалки, невозможно отследить с помощью сервисов Marine Traffic или Equasis, однако процесс фиксируют спутники.
Так, балкер "Михаил Ненашев" (флаг РФ), согласно спутниковым снимкам, в период с 15 апреля до 25 июня сделал три рейса с украденным зерном, перевозя его из Крыма в турецкие порты Дериндже, Искендерун и MMK Metalurji.
Зерном он загружался в подсанкционном порту Севастополя, в терминале "Авлита".
По такой же схеме зерно перевозил балкер Finikia, который ходит под флагом Сирии, говорится в расследовании.
При этом в документах на зерно этих двух судов было указано происхождение "Крым, Россия". Турция не признавала оккупацию Крыма – следовательно, авторы расследования задаются вопросом, с каких пор Анкара считает легитимным такое происхождение продукции.
"Мы работаем с турецкой стороной, – сказал посол Украины в Турции Василий Боднар. – Но нам говорят, что российские документы, которые предоставляются для ввоза зерна в порт – они являются легальными и они их воспринимают как необходимые для того, чтобы разгрузить судно законным способом".
Украина занимала 10% мирового рынка пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявлял Зеленский.
Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа.
1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск (Запорожская область) украинским зерном. Турция судно задержала.