Украина попросила Турцию задержать судно под флагом РФ с ворованным украинским зерном

Об этом 1 июля написало Reuters.
О том, что судно грузоподъемностью почти 7,15 тыс. тонн, которое принадлежит компании KTZ Express (Казахстан), погрузило первую партию из около 4,5 тыс. тонн украинского зерна из Бердянска, сообщил представитель МИД Украины со ссылкой на данные морской администрации.
В то же время Генеральная прокуратура Украины в письме от 30 июня в минюст Турции сообщила, что судно "Жибек Жолы" причастно к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7 тыс. тонн груза.
Украинская сторона попросила "провести досмотр морского судна, изъять образцы зерна для экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна". Кроме того, Украина готова провести совместное расследование с турецкими властями, говорится в письме.
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные власти сообщило 30 июня в Telegram, что из порта в Бердянске "после нескольких месяцев простоя" отправлено "в дружественные страны" первое судно с 7 тыс. тонн зерна.
В KTZ Express подтвердили Reuters, что судно "Жибек Жолы" принадлежит компании, но оно было взято в аренду российской компанией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина занимала 10% мирового рынка пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня.
Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа.
Россия предлагала разблокировать экспорт продовольствия из украинских портов в обмен на снятие санкций. Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что этим требованием власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.