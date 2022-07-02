Украина попросила Турцию задержать судно под флагом РФ с ворованным украинским зерном

Генпрокуратура Украины в письме в минюст Турции сообщила, что судно "Жибек Жолы" причастно к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска Фото: marinetraffic.com

Об этом 1 июля написало Reuters.

О том, что судно грузоподъемностью почти 7,15 тыс. тонн, которое принадлежит компании KTZ Express (Казахстан), погрузило первую партию из около 4,5 тыс. тонн украинского зерна из Бердянска, сообщил представитель МИД Украины со ссылкой на данные морской администрации.

В то же время Генеральная прокуратура Украины в письме от 30 июня в минюст Турции сообщила, что судно "Жибек Жолы" причастно к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7 тыс. тонн груза.

Украинская сторона попросила "провести досмотр морского судна, изъять образцы зерна для экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна". Кроме того, Украина готова провести совместное расследование с турецкими властями, говорится в письме.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные власти сообщило 30 июня в Telegram, что из порта в Бердянске "после нескольких месяцев простоя" отправлено "в дружественные страны" первое судно с 7 тыс. тонн зерна.

В KTZ Express подтвердили Reuters, что судно "Жибек Жолы" принадлежит компании, но оно было взято в аренду российской компанией.

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