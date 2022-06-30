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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России похвастались кражей зерна из оккупированного Бердянска. 7 тыс. тонн отправят "дружественным странам"

В России признали, что вывозят зерно с оккупированных РФ территорий
В России признали, что вывозят зерно с оккупированных РФ территорий
Фото: depositphotos.com

Из порта временно захваченного российскими войсками Бердянска Запорожской области вышло судно с зерном. Об этом сообщило российское госагентство "РИА Новости" со ссылкой на оккупационные "власти".

В сообщении утверждается, что это якобы первое судно с зерном, вышедшее из порта. На нем 7 тыс. тонн зерна, "которые отправлены в дружественные страны", заявили оккупанты. 

О судне написал в Telegram коллаборационный "глава администрации" Запорожской области, Евгений Балицкий.

Он заявил, что "безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота", а Бердянский порт разминирован и "готов к проведению работ по перевалке грузов".

В посте Балицкого поначалу было предложение "7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны", но позднее он удалил его, сообщило "Радио Свобода"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня заявил, что Россия продолжает провоцировать мировой продовольственный кризис.

Он назвал ложью заявления РФ о том, что российские войска якобы добровольно вышли с украинского острова Змеиный для демонстрации, что РФ "не препятствует организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

"Все это – сплошной фейк. Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области. Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой голодомор", – написал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина поставляла 10% мирового рынка пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. 

Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. 

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа

Россия предлагала разблокировать экспорт продовольствия из украинских портов в обмен на снятие санкцийВеликобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что этим требованием власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: экспорт, Запорожская область, Бердянск, блокада, Евгений Балицкий, война России против Украины, судно, корабли, Андрей Ермак, море, российские оккупанты, зерно
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