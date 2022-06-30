В России похвастались кражей зерна из оккупированного Бердянска. 7 тыс. тонн отправят "дружественным странам"

В России признали, что вывозят зерно с оккупированных РФ территорий Фото: depositphotos.com

В сообщении утверждается, что это якобы первое судно с зерном, вышедшее из порта. На нем 7 тыс. тонн зерна, "которые отправлены в дружественные страны", заявили оккупанты.

О судне написал в Telegram коллаборационный "глава администрации" Запорожской области, Евгений Балицкий.

Он заявил, что "безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота", а Бердянский порт разминирован и "готов к проведению работ по перевалке грузов".

В посте Балицкого поначалу было предложение "7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны", но позднее он удалил его, сообщило "Радио Свобода".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня заявил, что Россия продолжает провоцировать мировой продовольственный кризис.

Он назвал ложью заявления РФ о том, что российские войска якобы добровольно вышли с украинского острова Змеиный для демонстрации, что РФ "не препятствует организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

"Все это – сплошной фейк. Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области. Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой голодомор", – написал Ермак.

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