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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол сообщил, что в Турции задержали российское судно с краденным украинским зерном

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Боднар: Мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой схеме
Боднар: Мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой схеме
Фото: Vasyl Bodnar / Twitter

Таможенные органы Турции задержали судно "Жибек Жолы", на котором, по данным украинских властей, РФ перевозит краденное украинское зерно из временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Об этом в эфире общенационального телемарафона, который транслировало Общественное 3 июля, сказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар.

"Да, у нас есть полное сотрудничество. Судно сейчас стоит перед входом в порт, оно задержано таможенными органами Турции. Завтра будет ведомственное совещание, на котором будет определена дальнейшая судьба этого судна", – сказал он.

По словам Боднара, запрос Офиса генпрокурора Украины передан турецкой стороне.

"Мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой схеме", – заявил дипломат.

Он отметил, что это судно впервые пыталось использовать порт оккупированного Бердянска.

"С этим судном особая ситуация, поскольку оно впервые пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и по документам с этого порта зайти в турецкий порт. Конечно, это нелегально. И это, честно говоря, большая наглость и попытка пробить такой коридор выхода из оккупированных портов, чтобы воспользоваться нашим имуществом. Есть другая ситуация, касающаяся оккупированного Крыма. Корабли из оккупированного Крыма выходят со сфальцифицированными документами из российских портов. В Турцию они приходят с документами, где указано, что они идут с портов российских и с российским имуществом", – сказал он.

Боднар отметил, что по этому поводу Украина тоже неоднократно обращалась к турецкой стороне.

"Там идут следственные действия, и вскоре мы ожидаем проведения специального анализа зерна, которое вывозится с территории Украины, с тем чтобы прекратить его поставки вообще через территорию оккупированного Крыма", – рассказал глава украинской дипмиссии.

1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск (Запорожская область) украинским зерном. Агентство сообщило, что в письме от 30 июня к минюсту Турции Офис генпрокурора Украины сообщил, что судно "Жибек Жолы" причастно к незаконному вывозу украинского зерна из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7 тыс. тонн груза.

Контекст:

Украина занимала 10% мирового рынка пшеницы, 12–17% кукурузы и 50% подсолнечного масла, сообщали в офисе британского премьера. Через порты экспортировали 96% продовольствия.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня.

Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа.

Россия предлагала разблокировать экспорт продовольствия из украинских портов в обмен на снятие санкцийВеликобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что этим требованием власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Турция, оккупация, Бердянск, Василий Боднар, зерно
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