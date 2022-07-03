Посол сообщил, что в Турции задержали российское судно с краденным украинским зерном

Боднар: Мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой схеме Фото: Vasyl Bodnar / Twitter

"Да, у нас есть полное сотрудничество. Судно сейчас стоит перед входом в порт, оно задержано таможенными органами Турции. Завтра будет ведомственное совещание, на котором будет определена дальнейшая судьба этого судна", – сказал он.

По словам Боднара, запрос Офиса генпрокурора Украины передан турецкой стороне.

"Мы надеемся, что судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой схеме", – заявил дипломат.

Он отметил, что это судно впервые пыталось использовать порт оккупированного Бердянска.

"С этим судном особая ситуация, поскольку оно впервые пыталось использовать временно оккупированный порт Бердянска и по документам с этого порта зайти в турецкий порт. Конечно, это нелегально. И это, честно говоря, большая наглость и попытка пробить такой коридор выхода из оккупированных портов, чтобы воспользоваться нашим имуществом. Есть другая ситуация, касающаяся оккупированного Крыма. Корабли из оккупированного Крыма выходят со сфальцифицированными документами из российских портов. В Турцию они приходят с документами, где указано, что они идут с портов российских и с российским имуществом", – сказал он.

Боднар отметил, что по этому поводу Украина тоже неоднократно обращалась к турецкой стороне.

"Там идут следственные действия, и вскоре мы ожидаем проведения специального анализа зерна, которое вывозится с территории Украины, с тем чтобы прекратить его поставки вообще через территорию оккупированного Крыма", – рассказал глава украинской дипмиссии.

1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск (Запорожская область) украинским зерном. Агентство сообщило, что в письме от 30 июня к минюсту Турции Офис генпрокурора Украины сообщил, что судно "Жибек Жолы" причастно к незаконному вывозу украинского зерна из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7 тыс. тонн груза.