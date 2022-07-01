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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление – "Метинвест"

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Светлана Романова: Сейчас происходит не просто банальное воровство происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права
Светлана Романова: Сейчас происходит не просто банальное воровство – происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права
Скриншот: Dsnews / YouTube

Вывозя украинский металл из мариупольского порта, Россия совершает военное преступление, за которое предусмотрено наказание международным судом, о чем знают все страны мира. Об этом рассказала директор по правовому обеспечению группы "Метинвест" Светлана Романова в эфире канала Freedom.

Она заверила, что компания делает все возможное, чтобы заставить Россию ответить за это воровство. Так, владельцы украденного металла – заводы "Азовсталь", ММКИ и "Запорожсталь" – уже подали ряд заявлений об уголовных преступлениях, эти дела уже зарегистрированы и им дается ход.

"Мы собираем доказательную базу, готовимся к отслеживанию путей следования этого металла. Мы точно знаем, что первая отгрузка была совершена на РМ3 – подсанкционном судне ростовской компании, которая ранее осуществляла рейсы из Крыма. Далее было еще два рейса. Также мы работаем над тем, чтобы получить доказательную базу в виде спутниковых снимков, отслеживаем передвижение коммерческих судов по специальным программам в акватории Азовского моря, работаем с юристами, в том числе за рубежом. Мы уведомили всех наших клиентов о том, что им, возможно, другие люди будут предлагать украденную у нас сталь. Мы также пытаемся работать с международными ассоциациями для того, чтобы поставить блоки на распространение и продажу этой стали возможным покупателям в Азии, Африке и ЕС", – перечислила Романова.

По ее словам, все в мире понимают, что действия России – это воровство, за которое предусмотрена ответственность по международному законодательству.

"Все знают, что это однозначно воровство. Подобные действия классифицируются как военное преступление согласно Римскому статуту Международного уголовного суда. Там однозначно указано: любое посягательство на имущество, любое воровство, любое разрушение в рамках военных действий, которое не обусловлено военной необходимостью, является военным преступлением. Сейчас происходит не просто банальное воровство – происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права. Соответственно, это понимают весь мир и наши клиенты", – резюмировала Романова и высказала надежду, что Турция как страна, контролирующая выходы из Черного моря, будет помогать Украине в противодействии совершению этих преступлений.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: война, Мариуполь, кража, Метинвест, Азовсталь, сталь, ммк им. Ильича, война России против Украины
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