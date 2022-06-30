"Мы не можем доставить нашу продукцию через узкие пограничные переходы". Гендиректор "Каметстали" рассказал о причинах сокращения производства

Дмитрий Липа: Несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, равно как и у аграриев Скриншот: Україна 24 / YouTue

"Главная проблема сейчас, и не только у металлургов – логистика. Объемы продукции, которую мы добросовестно производили еще до 24 февраля, только накапливаются, и с большой тяжестью проходят через границу к нашим потребителям", – пояснил Липпа.

По его словам, это накопление стало настолько критическим, что на прошлой неделе завод вынужден был остановить один из ключевых агрегатов – доменную печь.

"Сейчас из трех печей мы работаем только на одной, и даже речь шла о полной остановке комбината. Но нам все же удалось найти заказ, и мы продолжим работать в июле. Такая судьба постигнет не всех горняков и металлургов – несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, равно как и у аграриев", – подчеркнул руководитель.

Он заверил, что несмотря на трудности, "Метинвест" продолжит оказывать весь спектр гуманитарной помощи, которую оказывал ранее.

"Мы будем и дальше помогать переселенцам и общинам, где расположены наши предприятия. В Каменском мы взаимодействуем с властью и городской администрацией, предоставляем медицинские препараты, продукты питания, помогаем в обустройстве временно перемещенных лиц и в трудоустройстве наших коллег из Мариуполя и Авдеевки. Весь этот спектр помощи продолжает предоставляться", – рассказал Липа.