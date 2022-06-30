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"Мы не можем доставить нашу продукцию через узкие пограничные переходы". Гендиректор "Каметстали" рассказал о причинах сокращения производства

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Дмитрий Липа: Несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, равно как и у аграриев
Дмитрий Липа: Несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, равно как и у аграриев
Скриншот: Україна 24 / YouTue

Из-за проблем с логистикой продукция украинских металлургов не доходит до заказчиков за рубежом, поэтому заводы вынуждены сокращать производство или полностью его прекращать. Об этом рассказал генеральный директор завода "Каметсталь" Дмитрий Липпа, пишет издание "Сегодня".

"Главная проблема сейчас, и не только у металлургов – логистика. Объемы продукции, которую мы добросовестно производили еще до 24 февраля, только накапливаются, и с большой тяжестью проходят через границу к нашим потребителям", – пояснил Липпа.

По его словам, это накопление стало настолько критическим, что на прошлой неделе завод вынужден был остановить один из ключевых агрегатов – доменную печь.

"Сейчас из трех печей мы работаем только на одной, и даже речь шла о полной остановке комбината. Но нам все же удалось найти заказ, и мы продолжим работать в июле. Такая судьба постигнет не всех горняков и металлургов – несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, равно как и у аграриев", – подчеркнул руководитель.

Он заверил, что несмотря на трудности, "Метинвест" продолжит оказывать весь спектр гуманитарной помощи, которую оказывал ранее.

"Мы будем и дальше помогать переселенцам и общинам, где расположены наши предприятия. В Каменском мы взаимодействуем с властью и городской администрацией, предоставляем медицинские препараты, продукты питания, помогаем в обустройстве временно перемещенных лиц и в трудоустройстве наших коллег из Мариуполя и Авдеевки. Весь этот спектр помощи продолжает предоставляться", – рассказал Липа.

Теги: экономика, бизнес, доходы, экспорт, Метинвест, металлургия, Каменское
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