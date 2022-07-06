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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет добиться ареста судна, которое задержали в Турции с краденым украинским зерном из Бердянска – посол

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Боднар: Вариантов, что делать с зерном после ареста, может быть несколько
Боднар: Вариантов, что делать с зерном после ареста, может быть несколько
Фото: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği / Посольство України в Турецькій Республіці / Facebook

В Турции продолжаются межведомственные процедуры по поводу задержанного корабля "Жибек Жолы", на котором, по данным украинских властей, РФ под своим флагом перевозила краденое украинское зерно из временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Общественному, которое вышло 5 июля.

Он отметил, что корабль задержали 1 июля.

"Мы получили информацию, что судно должно выйти из Бердянска в Турцию, это была открытая информация, мы поделились ею с турками. Потом получили запрос от Офиса генпрокурора, также передали – и это было юридическое основание. Затем где-то в 19.00 в пятницу это судно прибыло в порт Караса в Турции. Оно встало на якорную стоянку. И благодаря нашим действиям турецкая таможня сообщила, что она его задерживает до проведения расследования и выяснения всех обстоятельств с тем, чтобы выполнить запрос наших правоохранительных органов, чтобы осуществить арест этого судна", – сказал дипломат. 

По словам Боднара, продолжаются межведомственные процедуры и украинской стороне заявили, что "все в процессе".

"Вроде вчера были первые коммуникации, сейчас уже есть информация от Казахстана, потому что на самом деле владельцем является казахская компания, которая отдала в аренду российской компании этот корабль. И вроде бы уже есть информация, что если подтвердится эта информация от Турции, что это нелегальная перевозка, то эта казахская компания расторгнет договор с той российской "Гринлайн", которая взяла его в аренду", – заявил он.

Посол сказал, что Украина хочет добиться ареста судна, имущества, а дальше делом должны заниматься правоохранительные органы.

"Если зерно арестуют, после ареста должно быть принято решение, что с зерном дальше делать: если, например, есть собственник, то с собственником выяснять, если будет определено, что это ворованное зерно из Украины, тогда нужно будет его реализовать, а средства вернуть в госбюджет. Вариантов может быть несколько", – сказал глава дипмиссии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск (Запорожская область) украинским зерном. Агентство сообщило, что в письме от 30 июня к минюсту Турции Офис генпрокурора Украины сообщил, что судно "Жибек Жолы" причастно к незаконному вывозу украинского зерна из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7 тыс. тонн груза.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявлял Зеленский.

Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он уклонился от ответа

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, арест, Бердянск, Василий Боднар, война России против Украины, зерно
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