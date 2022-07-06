Украина хочет добиться ареста судна, которое задержали в Турции с краденым украинским зерном из Бердянска – посол

Боднар: Вариантов, что делать с зерном после ареста, может быть несколько Фото: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği / Посольство України в Турецькій Республіці / Facebook

Он отметил, что корабль задержали 1 июля.

"Мы получили информацию, что судно должно выйти из Бердянска в Турцию, это была открытая информация, мы поделились ею с турками. Потом получили запрос от Офиса генпрокурора, также передали – и это было юридическое основание. Затем где-то в 19.00 в пятницу это судно прибыло в порт Караса в Турции. Оно встало на якорную стоянку. И благодаря нашим действиям турецкая таможня сообщила, что она его задерживает до проведения расследования и выяснения всех обстоятельств с тем, чтобы выполнить запрос наших правоохранительных органов, чтобы осуществить арест этого судна", – сказал дипломат.

По словам Боднара, продолжаются межведомственные процедуры и украинской стороне заявили, что "все в процессе".

"Вроде вчера были первые коммуникации, сейчас уже есть информация от Казахстана, потому что на самом деле владельцем является казахская компания, которая отдала в аренду российской компании этот корабль. И вроде бы уже есть информация, что если подтвердится эта информация от Турции, что это нелегальная перевозка, то эта казахская компания расторгнет договор с той российской "Гринлайн", которая взяла его в аренду", – заявил он.

Посол сказал, что Украина хочет добиться ареста судна, имущества, а дальше делом должны заниматься правоохранительные органы.

"Если зерно арестуют, после ареста должно быть принято решение, что с зерном дальше делать: если, например, есть собственник, то с собственником выяснять, если будет определено, что это ворованное зерно из Украины, тогда нужно будет его реализовать, а средства вернуть в госбюджет. Вариантов может быть несколько", – сказал глава дипмиссии.

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1 июля агентство Reuters сообщало, что Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с ворованным из временно оккупированного РФ порта Бердянск (Запорожская область) украинским зерном. Агентство сообщило, что в письме от 30 июня к минюсту Турции Офис генпрокурора Украины сообщил, что судно "Жибек Жолы" причастно к незаконному вывозу украинского зерна из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7 тыс. тонн груза.