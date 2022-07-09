На встрече с представителями Сената Франции Зеленский рассказал о ситуации на фронте и обсудил военную помощь

"Мы ценим ваше внимание к Украине. [...] Благодарны за последовательную и действенную поддержку Францией суверенитета Украины, нашей территориальной целостности. [...] Особенно ценим и чувствуем помощь, которую Франция оказывает украинцам, которые нашли временное убежище от войны в вашем дружественном и гостеприимном государстве", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил Францию "за важную и многоплановую поддержку Украины – в сфере безопасности, гуманитарную и финансовую" – и рассказал представителям французского парламента о ситуации на фронте, а также обсудил вопросы дальнейшего наращивания военной помощи Украине.
"В ходе переговоров было уделено внимание работе, которую уже ведет Украина с целью подготовки к послевоенному восстановлению. Президент поблагодарил Францию за готовность активно участвовать в этом процессе и за намерение содействовать в восстановлении Черниговской области", – говорится в сообщении ОП.
Зеленский также "отметил важную роль Франции в получении Украиной статуса кандидата в члены Европейского союза", а также роль в этом лично президента Франции Эммануэля Макрона.
Перед встречей с Зеленским Ларше выступил перед народными депутатами Украины с трибуны Верховной Рады.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Макрон говорил, что провел "сотню часов" в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но они не дали результата.
"Учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – отметил Макрон 16 июня во время визита в Украину. По словам президента Франции, он иногда звонил Путину по просьбе Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.
30 июня французские СМИ опубликовали полную стенограмму разговора Путина и Макрона, который состоялся 20 февраля. Макрон говорил о деэскалации, а Путин раздражался и лгал.
Франция уже передала Украине современное вооружение для противостояния России, в том числе самоходные артиллерийские установки Caesar.