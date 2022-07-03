Россияне были очень активными во Франции, а сейчас сидят, как мыши под веником – посол

"Россияне были очень активны во Франции. У них действительно много мощностей, много влияния было. Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно", – рассказал он.

По словам дипломата, уровень поддержки Украины среди граждан Франции сейчас очень серьезный, а сами французы "как будто проснулись".

Война России против Украины. Главное (обновляется)