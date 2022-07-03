Россияне были очень активными во Франции, а сейчас сидят, как мыши под веником – посол

"Россияне были очень активны во Франции. У них действительно много мощностей, много влияния было. Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно", – рассказал он.
По словам дипломата, уровень поддержки Украины среди граждан Франции сейчас очень серьезный, а сами французы "как будто проснулись".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Франция предоставляет Украине оборонную помощь в войне с Россией, президент страны Эммануэль Макрон говорил 16 июня во время визита в Киев, что Франция предоставила Украине помощи на $2 млрд.
Сам Макрон рассказывал, что провел "сотню часов" в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он тогда призывал "не унижать Россию", а во время поездки в Украину 16 июня признал, что переговоры не дали результата.
"Учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – отметил Макрон. По словам президента Франции, он иногда звонил Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.