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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне были очень активными во Франции, а сейчас сидят, как мыши под веником – посол

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Омельченко заявил об уменьшении российского влияния во Франции
Омельченко заявил об уменьшении российского влияния во Франции
Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції / Facebook

Влияние россиян во Франции уменьшилось, заявил 2 июля в эфире национального телемарафона чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, сообщает "Радіо Свобода".

"Россияне были очень активны во Франции. У них действительно много мощностей, много влияния было. Но сейчас они сидят тихо, как мыши под веником. Пока их не видно и не слышно. Есть некоторые попытки, но мы очень быстро реагируем и сейчас преимущество на нашей стороне абсолютно", – рассказал он.

По словам дипломата, уровень поддержки Украины среди граждан Франции сейчас очень серьезный, а сами французы "как будто проснулись".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Франция предоставляет Украине оборонную помощь в войне с Россией, президент страны Эммануэль Макрон говорил 16 июня во время визита в Киев, что Франция предоставила Украине помощи на $2 млрд.

Сам Макрон рассказывал, что провел "сотню часов" в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Он тогда призывал "не унижать Россию", а во время поездки в Украину 16 июня признал, что переговоры не дали результата.

"Учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – отметил Макрон. По словам президента Франции, он иногда звонил Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, но чаще это происходило по его собственной инициативе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Франция, война России против Украины, дипломаты, Вадим Омельченко
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