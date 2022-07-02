Корниенко: Хочется, чтобы к военной помощи Украине больше подключались европейские страны

"Мы надеемся, что западные партнеры будут увеличивать интенсивность поставок вооружения и быстрее учить наших воинов, как им пользоваться. Надеемся, что перечень стран, которые будут поставлять много оружия, будет расширяться. Сейчас может выглядеть, что помощь идет из нескольких стран, а другие все, что могли, дали. Но хочется, чтобы больше включались европейские страны. И мы сейчас слышим обнадеживающую риторику со стороны Германии и Франции", – сказал он.

По его словам, продолжительность войны во многом зависит от позиции западных партнеров Украины.

"Они это понимают не хуже нас. Наш интерес в том, что мы должны останавливать Россию сейчас и возвращать контроль над временно оккупированными с 24 февраля территориями. Это можно делать только тогда, когда нам будет чем воевать", – подчеркнул Корниенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)