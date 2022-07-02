Корниенко: Хочется, чтобы к военной помощи Украине больше подключались европейские страны

"Мы надеемся, что западные партнеры будут увеличивать интенсивность поставок вооружения и быстрее учить наших воинов, как им пользоваться. Надеемся, что перечень стран, которые будут поставлять много оружия, будет расширяться. Сейчас может выглядеть, что помощь идет из нескольких стран, а другие все, что могли, дали. Но хочется, чтобы больше включались европейские страны. И мы сейчас слышим обнадеживающую риторику со стороны Германии и Франции", – сказал он.
По его словам, продолжительность войны во многом зависит от позиции западных партнеров Украины.
"Они это понимают не хуже нас. Наш интерес в том, что мы должны останавливать Россию сейчас и возвращать контроль над временно оккупированными с 24 февраля территориями. Это можно делать только тогда, когда нам будет чем воевать", – подчеркнул Корниенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После открытого вторжения России в Украину страны Запада усилили поддержку Украины, передавая в том числе оружие и боеприпасы к нему.
Так, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
На саммите НАТО, который проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня, члены Альянса утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Это шаг, который позволит Украине перейти в наступление, считают в британском правительстве.
Президент США Джо Байден по итогам саммита объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.
Обязательства по оборонной поддержке Украины взяли более 50 стран, сообщил президент США.
Западное вооружение уже используется Вооруженными силами Украины.