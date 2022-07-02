ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корниенко: Хочется, чтобы к военной помощи Украине больше подключались европейские страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ уже используют вооружение, переданное Западом
ВСУ уже используют вооружение, переданное Западом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Страны Европы недостаточно в плане передачи вооружения помогают Украине бороться с российской агрессией. Такое мнение первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 1 июля.

"Мы надеемся, что западные партнеры будут увеличивать интенсивность поставок вооружения и быстрее учить наших воинов, как им пользоваться. Надеемся, что перечень стран, которые будут поставлять много оружия, будет расширяться. Сейчас может выглядеть, что помощь идет из нескольких стран, а другие все, что могли, дали. Но хочется, чтобы больше включались европейские страны. И мы сейчас слышим обнадеживающую риторику со стороны Германии и Франции", – сказал он.

По его словам, продолжительность войны во многом зависит от позиции западных партнеров Украины.

"Они это понимают не хуже нас. Наш интерес в том, что мы должны останавливать Россию сейчас и возвращать контроль над временно оккупированными с 24 февраля территориями. Это можно делать только тогда, когда нам будет чем воевать", – подчеркнул Корниенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После открытого вторжения России в Украину страны Запада усилили поддержку Украины, передавая в том числе оружие и боеприпасы к нему.

Так, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

На саммите НАТО, который проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня, члены Альянса утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на £1 млрд (примерно $1,22 млрд). Это шаг, который позволит Украине перейти в наступление, считают в британском правительстве.

Президент США Джо Байден по итогам саммита объявил о новом пакете оборонной поддержки на $800 млн. В него войдут артиллерия, системы ПВО и амуниция к ракетным системам HIMARS. Эти системы Украине предоставят и другие страны, сказал Байден.

Обязательства по оборонной поддержке Украины взяли более 50 стран, сообщил президент США.

Западное вооружение уже используется Вооруженными силами Украины.

Теги: Россия, Германия, оружие, Франция, война, вооружение, оборона, боеприпасы, артиллерия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (229617)
2
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (87495)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (86027)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (77527)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (72881)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (59977)
7
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (53837)
8
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (53751)
 
 
 
 