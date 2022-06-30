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В Париже завершился суд по делу о терактах в 2015 году. Главный обвиняемый осужден пожизненно

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В результате теракта в Париже погибли 130 человек
В результате теракта в Париже погибли 130 человек
Фото: EPA

В Париже завершился судебный процесс по делу о терактах, совершенных в столице 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек. Главный обвиняемый по делу Салах Абдеслам приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает RFI.

Всего в деле фигурируют 20 подозреваемых. 19 из них были признаны виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений, которые включали совершение теракта, пособничество в его организации, участие в террористической группировке.

При этом только 14 человек предстали перед судом – считается, что четверых нет в живых, один находится в заключении в Турции, еще один – в международном розыске.

Самый большой срок получил единственный выживший террорист, принимавший непосредственное участие в теракте 13 ноября, – Салах Абдеслам. Суд приговорил его к высшей мере наказания, существующей во французском уголовном кодексе, – пожизненному заключению, не подлежащему сокращению. Его признали виновным, среди прочего, в убийстве, совершенном в составе преступной террористической группировки.

Усама Атар, братья Фабьен и Жан-Мишель Клен, Ахмад Альхалд и Обейда Ареф Дибо, которых, как считается, нет в живых, были приговорены к той же мере, что и Абдеслам, – к пожизненному заключению с невозможностью сократить срок.

Также к пожизненному заключению, правда с возможностью cокращения срока после 22 лет тюрьмы, суд приговорил Мохамеда Абрини. Он привез террористов в Париж, а также участвовал в финансировании и поставке оружия.

Единственный, кто признан невиновным в теракте, – бельгиец Фарид Хархач. Он не был знаком ни с кем из обвиняемых, но являлся посредником для изготовителей фальшивых документов, использованных террористами. Он получил два года тюрьмы, но поскольку уже провел это время в заключении, его отпустили.

Остальные фигуранты дела получили от четырех до 30 лет тюрьмы. Причем двоих из них отпустили на свободу, так как они уже отбыли свой срок в тюрьме (четыре и пять лет).

Контекст:

В Париже вечером 13 ноября 2015 года произошла серия терактов со стрельбой на улицах и в ресторанах. Также прозвучало несколько взрывов возле стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, а в концертном зале Bataclan, где выступала рок-группа Eagles of Death Metal, боевики захватили заложников. В результате терактов погибли 130 человек.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" , которая пригрозила новыми атаками в будущем.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: теракт, Франция, терроризм, террористы, Париж, приговор
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