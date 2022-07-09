Спикер Сената Франции заявил в Раде, что России нечего рассчитывать на усталость Запада от войны в Украине

"Хочу передать дань уважения вашим Вооруженным силам и вашему народу за его храбрость и многочисленные жертвы, принесенные в боях как на фронте, так и в тылу, в полях, в цехах, на предприятиях и в учреждениях. Целый народ восстал, чтобы отвергнуть рабство, которое хотела навязать ему Россия, поскольку этот народ, ваш народ, защищает прежде всего свою землю", – сказал он.

Президента Украины Владимира Зеленского спикер Сената назвал воплощением "духа сопротивления и свободы всей Украины" и "невиданно смелым в эти темные дни".

"Украинцы, благодаря своему мужеству, сегодня являются источником уважения и вдохновения для всех поддерживающих их стран. [...] В наихудших испытаниях вы сохранили политический режим, который уважает прерогативы парламента и авторитет его совещательных полномочий. В этих стенах, в здании Верховной Рады, также бьется сердце европейского парламентаризма", – заявил Ларше.

Он также выразил гордость от того, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза Евросовет принял при председательстве в ЕС Франции.

"Французский Сенат и многочисленные другие национальные парламенты Европы будут плечом к плечу с вами в ближайшие месяцы, чтобы воплотить в жизнь этот статус кандидата, чтобы с сегодняшнего дня и до утверждения решения о вступлении ваша страна и ваш народ безотлагательно пожинали конкретные плоды вашей связи с Европейским союзом", – отметил Ларше.

Он признал, что его страна и другие государства, "несмотря на предостережения, в свое время не оценили в должной степени" того, что в Украине называли российской угрозой и что "со временем превратилось в выраженную агрессию".

"Мне кажется, коллективно мы должны смиренно признать это сегодня. Такое признание налагает на нас сегодня особые обязательства как в настоящем, так и в будущем. Мы были и будем вместе с вами и продолжим помогать вам, сколько это потребуется в долгосрочной перспективе на всех уровнях, включая военный. Украина должна безотлагательно получить возможность защищаться на равных в противостоянии с агрессором", – считает Ларше.

По словам спикера Сената, России не стоит рассчитывать на усталость Запада от войны в Украине или на его раскол в связи с этими событиями.

Ларше также подчеркнул, что "переговоры не проводятся под бомбами, под постоянной угрозой, под режимом оккупации" части украинских территорий.