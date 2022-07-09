Зеленский обсудил с подрядчиками особенности восстановления инфраструктуры в условиях войны

"Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны. Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения. Спасибо за вашу помощь и поддержку украинских городов", – написал глава государства.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

На конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария) 4–5 июля представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.