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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с подрядчиками особенности восстановления инфраструктуры в условиях войны

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Зеленский: Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения
Зеленский: Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с представителями подрядчиков строительства автодорог. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Работаем над восстановлением нашей страны. С представителями подрядчиков строительства автодорог обсудили особенности восстановления инфраструктурных объектов в условиях войны. Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения. Спасибо за вашу помощь и поддержку украинских городов", – написал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1054683321920245/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

На конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария) 4–5 июля представили национальный план восстановления Украины. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет, в течение 2023–2025 годов планируется привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, инфраструктура, восстановление
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