Чемодана с деньгами на площади не будет. Урбанист рассказал, на каких условиях западные инвесторы готовы отстраивать украинские города

По его словам, западные партнеры готовы помогать и инвестировать, но они не склонны разбрасываться деньгами и будут контролировать свои вложения.

"Многие люди думают, что это будет выглядеть, как приезжают иностранцы, кладут чемодан с деньгами на центральную площадь и центральные власти или местные жители разбирают эти деньги и что-то отстраивают. Золотой дождь прольется!" – сказал он.

Иностранцы уже на этапе разработки проекта стараются вникать в предложения Украины, говорит Селик. И рассматривают разные форматы сотрудничества – от кредитных инвестиций до имиджевых проектов помощи конкретным семьям.

"Средства будут вкладываться в конкретные дела. К примеру, в энергоэффективное жилье, новые виды бизнеса, новые дома культуры, которые будут такими социальными хабами", – отмечает урбанист.

Но пока в Украине идет полномасштабная война, страна, по его мнению, "может рассчитывать только на латание дыр". Большое финансирование и строительство начнутся только после окончания боевых действий.

"Я общался с несколькими подобными европейскими организациями, никто не хочет делать мощных капиталовложений. Единственное, о чем сейчас может идти речь, так это о консервации и аварийном восстановлении. Например, если в школу прилетел снаряд и она пострадала не более чем на 30%. Тогда стоит накрыть крышей, заменить окна до зимы. Если ее оставить в таком разрушенном состоянии, до следующего года она просто не доживет и тогда придется вкладывать большие инвестиции и больше строить", – пояснил Селик.