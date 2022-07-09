"Вместе идем к победе". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Украины

"Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности. Именно это помогает давить на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе", – написал глава государства.

Щиро вдячний Президенту * @POTUS і американському народові за продовження дієвої підтримки * в протидії агресії РФ. Чергові #HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку * ! Разом ідемо до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022

8 июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму $400 млн. В него войдут, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм. Таким образом, согласно данным Пентагона, общее количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

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