"Вместе идем к победе". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Украины

"Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности. Именно это помогает давить на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе", – написал глава государства.
Щиро вдячний Президенту * @POTUS і американському народові за продовження дієвої підтримки * в протидії агресії РФ. Чергові #HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку * ! Разом ідемо до перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022
8 июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму $400 млн. В него войдут, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм. Таким образом, согласно данным Пентагона, общее количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.