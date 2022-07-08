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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литовский Bayraktar "Vanagas" доставили в Украину

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Турецкая компания передала Литве Bayraktar для Украины бесплатно
Турецкая компания передала Литве Bayraktar для Украины бесплатно
Фото: EPA

Беспилолтник Bayraktar, купленный на собранные литовцами деньги, уже доставили в Украину. Об этом сообщил в Twitter замглавы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и единства, в очередной раз доказывающее – не только Украина борется с агрессором", – заявил он.

Сибига поблагодарил гендиректора турецкой компании Baykar Халука Байрактара и литовского журналиста Андрюса Тапинаса, который объявил сбор на беспилотник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для УкраиныБеспилотник получил имя Vanagas – "ястреб" на литовском. 

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины.

28 июня сбор средств на Bayraktar для Украины объявили в Польше.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Литва, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar
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