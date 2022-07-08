Литовский Bayraktar "Vanagas" доставили в Украину

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и единства, в очередной раз доказывающее – не только Украина борется с агрессором", – заявил он.

Сибига поблагодарил гендиректора турецкой компании Baykar Халука Байрактара и литовского журналиста Андрюса Тапинаса, который объявил сбор на беспилотник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Литовський Bayraktar “Vanagas” вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто @haluk * та @AndriusTapinas * за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні! * — Andrii Sybiha * (@andrii_sybiha) July 8, 2022



