В Польше объявили сбор денег на Bayraktar для Украины

Он напомнил, что литовцы собрали деньги на один беспилотник и компания Baykar Makina решила передать его бесплатно. Также на днях на несколько беспилотников деньги собрали и украинцы, три БПЛА Украина тоже получит безвозмездно.
"Нам пора. Bayraktar исключительно эффективны в этой войне, и именно благодаря им украинцам удалось отстоять Киев. Но у украинцев мало времени. Вы помните Мариуполь? Примем участие в этой борьбе. Пожертвуйте и обязательно распространите!" – написал Сераковский.
Деньги на момент написания новости пожертвовали уже 1080 человек, собрано 84,6 тыс. польских злотых из 4,5 млн необходимых.
Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Минобороны поставило на вооружение ВСУ около 50 беспилотников Bayraktar и заказало еще десятки единиц. "Таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ", – рассказал министр.
Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Ожидается, что этот беспилотник Турция передаст Литве "к началу июля".
22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины.