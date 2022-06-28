В Польше объявили сбор денег на Bayraktar для Украины

Он напомнил, что литовцы собрали деньги на один беспилотник и компания Baykar Makina решила передать его бесплатно. Также на днях на несколько беспилотников деньги собрали и украинцы, три БПЛА Украина тоже получит безвозмездно.

"Нам пора. Bayraktar исключительно эффективны в этой войне, и именно благодаря им украинцам удалось отстоять Киев. Но у украинцев мало времени. Вы помните Мариуполь? Примем участие в этой борьбе. Пожертвуйте и обязательно распространите!" – написал Сераковский.

Скриншот: Sławomir Sierakowski / Facebook

Деньги на момент написания новости пожертвовали уже 1080 человек, собрано 84,6 тыс. польских злотых из 4,5 млн необходимых.