Завод по строительству Bayraktar начнет работу в Украине, это планы среднесрочной перспективы – Резников

Он напомнил, что в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине.
"В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Отдельно благодарю за позицию и поддержку министра обороны Турции генерала Хулуси Акара", – подчеркнул Резников.
Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий Украина и Турция подписали в начале февраля, во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.
Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Резников рассказал, что с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Минобороны поставило на вооружение ВСУ около 50 беспилотников Bayraktar и заказало еще десятки единиц. "Таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ", – рассказал министр.
Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.