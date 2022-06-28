Завод по строительству Bayraktar начнет работу в Украине, это планы среднесрочной перспективы – Резников

Он напомнил, что в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине.

"В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Отдельно благодарю за позицию и поддержку министра обороны Турции генерала Хулуси Акара", – подчеркнул Резников.

Скриншот: Резніков Олексій / Facebook

Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий Украина и Турция подписали в начале февраля, во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.