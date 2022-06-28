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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Завод по строительству Bayraktar начнет работу в Украине, это планы среднесрочной перспективы – Резников

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Bayraktar стал одним из символов сопротивления оккупантам в Украине
Bayraktar стал одним из символов сопротивления оккупантам в Украине 
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В Украине будет завод по строительству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в Facebook 28 июня.

Он напомнил, что в 2021-м между правительствами Турции и Украины были достигнуты договоренности о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине. 

"В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы. Отдельно благодарю за позицию и поддержку министра обороны Турции генерала Хулуси Акара", – подчеркнул Резников. 

Скриншот: Резніков Олексій / Facebook
Скриншот: Резніков Олексій / Facebook

Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий Украина и Турция подписали в начале февраля, во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев. 

Контекст:

Авиастроительная компания Baykar Makina была создана в Турции в 1984 году. С 2000 года она начала проводить разработки БПЛА. Компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Резников рассказал, что с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Минобороны поставило на вооружение ВСУ около 50 беспилотников Bayraktar и заказало еще десятки единиц. "Таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ", – рассказал министр. 

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Турция, Алексей Резников, беспилотники, Хулуси Акар, военное сотрудничество, Bayraktar
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