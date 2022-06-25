Решение о поставках Украине современных танков и самолетов еще не принято. Но раньше и о Stinger говорили, что это невозможно – Резников

Резников: Пока что политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист Фото: EPA

Резников отметил, что Украина получает от партнеров "высокоточное оружие, которое способно нанести правильное поражение по правильным целям". Он подчеркнул, что оружия всегда будет недостаточно, пока не наступит победа, и Украина продолжит просить партнеров о поддержке, но он оптимистично и позитивно оценивает результаты третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Приехали "панцерхаусы"... Это произошло, это тектонический сдвиг. А это значит, что завтра будут Gepard и другие варианты помощи, и это очень принципиальная история. Могу сказать, что усилится способность нашего флота в защите наших интересов на Черном море – уже имеющихся противокорабельных систем – и будут еще дополнительные усиления. Будет больше систем MLRS и ракет к ним... Будет усилено сотрудничество и взаимодействие по данным разведки", – анонсировал министр.

Он отметил, что Украина, в частности, получает "в режиме онлайн" информацию от партнеров о запуске крылатых и баллистических ракет россиянами, что вместе с информацией украинской ПВО позволяет запустить оповещения и дать людям возможность вовремя пройти в убежища.

"Есть, конечно, вещи, которые принципиально – пока что! – не решены. Это танки и самолеты. Современные, имеется в виду. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. Пока что политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист. Вы знаете, что в ноябре прошлого года мне говорили, во время моего визита в США, что получение нами Stinger невозможно", – сказал Резников.

Американские чиновники, по его словам, объясняли, что предоставить Украине Stinger не позволяет законодательство, а на предложение изменить закон отвечали, что это также невозможно.

"Сейчас мы получили около тысячи Stinger. То есть это означает, что невозможное возможно, в том числе наша победа над Российской Федерацией", – резюмировал глава Минобороны.

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