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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение о поставках Украине современных танков и самолетов еще не принято. Но раньше и о Stinger говорили, что это невозможно – Резников

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Резников: Пока что политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист
Резников: Пока что политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что проблема получения современных танков и самолетов, необходимых Украине, еще не решена, но он оптимистично настроен в этом вопросе. Об этом он сказал в интервью ICTV, опубликованном 24 июня.

Резников отметил, что Украина получает от партнеров "высокоточное оружие, которое способно нанести правильное поражение по правильным целям". Он подчеркнул, что оружия всегда будет недостаточно, пока не наступит победа, и Украина продолжит просить партнеров о поддержке, но он оптимистично и позитивно оценивает результаты третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Приехали "панцерхаусы"... Это произошло, это тектонический сдвиг. А это значит, что завтра будут Gepard и другие варианты помощи, и это очень принципиальная история. Могу сказать, что усилится способность нашего флота в защите наших интересов на Черном море – уже имеющихся противокорабельных систем – и будут еще дополнительные усиления. Будет больше систем MLRS и ракет к ним... Будет усилено сотрудничество и взаимодействие по данным разведки", – анонсировал министр.

Он отметил, что Украина, в частности, получает "в режиме онлайн" информацию от партнеров о запуске крылатых и баллистических ракет россиянами, что вместе с информацией украинской ПВО позволяет запустить оповещения и дать людям возможность вовремя пройти в убежища.

"Есть, конечно, вещи, которые принципиально – пока что! – не решены. Это танки и самолеты. Современные, имеется в виду. Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. Пока что политическое решение о предоставлении современных танков и самолетов не принято. Но я оптимист. Вы знаете, что в ноябре прошлого года мне говорили, во время моего визита в США, что получение нами Stinger невозможно", – сказал Резников.

Американские чиновники, по его словам, объясняли, что предоставить Украине Stinger не позволяет законодательство, а на предложение изменить закон отвечали, что это также невозможно.

"Сейчас мы получили около тысячи Stinger. То есть это означает, что невозможное возможно, в том числе наша победа над Российской Федерацией", – резюмировал глава Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Резников 9 июня подчеркивал, что Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.

В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для украинской победы над Россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

Теги: оружие, танки, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, самолеты, война России против Украины, Stinger
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