"Не знаю, что отвечать на вопрос, чем помог Израиль". Зеленский упрекнул Израиль в недостаточной поддержке Украины

Зеленский: Мы не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму Фото: EPA

"Я не знаю, что отвечать этим уважаемым людям. Я не знаю, что отвечать на часто звучащие вопросы. На вопрос, чем Израиль помог. И чем еще может помочь. Все журналисты всех государств задают такие вопросы. Я просто не знаю, что можно сказать", – отметил президент.

Зеленский сказал, что благодарен народу Израиля за поддержку украинцев, но хотел бы также видеть и поддержку от властей страны.

Он привел в пример Люксембург, который оказал Украине поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, а также страны Балтии, передавшие большую часть своего вооружения.

"Что Израиль? Мы понимаем, что вам непросто. Но мы очень хотели бы записать в колонку напротив вашего государства в таблицах о помощи нашей армии, которую мы получили... Мы бы хотели там что-нибудь написать", – отметил президент.

Также он упомянул, что Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной и не ввел против России санкций.

"Относительно санкций. Когда государства мира вводят санкции против России – это не деньги, это не бизнес. Это о ценностях. Это об общей безопасности. Это о том, что каждый, кто хочет уничтожить другой народ, должен отвечать за это. Япония поддержала, Австралия, США – многие страны [мира] и многие европейские государства действуют вместе с нами против российской агрессии. И, к сожалению, пока мы не дождались [времени], когда Израиль присоединится к санкционному режиму", – добавил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube