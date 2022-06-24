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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не знаю, что отвечать на вопрос, чем помог Израиль". Зеленский упрекнул Израиль в недостаточной поддержке Украины

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Зеленский: Мы не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму
Зеленский: Мы не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточный уровень поддержки Украины в войне против России. Об этом он заявил во время общения со студентами и профессорами ведущих образовательных учреждений Израиля, видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

"Я не знаю, что отвечать этим уважаемым людям. Я не знаю, что отвечать на часто звучащие вопросы. На вопрос, чем Израиль помог. И чем еще может помочь. Все журналисты всех государств задают такие вопросы. Я просто не знаю, что можно сказать", – отметил президент.

Зеленский сказал, что благодарен народу Израиля за поддержку украинцев, но хотел бы также видеть и поддержку от властей страны.

Он привел в пример Люксембург, который оказал Украине поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, а также страны Балтии, передавшие большую часть своего вооружения.

"Что Израиль? Мы понимаем, что вам непросто. Но мы очень хотели бы записать в колонку напротив вашего государства в таблицах о помощи нашей армии, которую мы получили... Мы бы хотели там что-нибудь написать", – отметил президент.

Также он упомянул, что Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной и не ввел против России санкций. 

"Относительно санкций. Когда государства мира вводят санкции против России – это не деньги, это не бизнес. Это о ценностях. Это об общей безопасности. Это о том, что каждый, кто хочет уничтожить другой народ, должен отвечать за это. Япония поддержала, Австралия, США – многие страны [мира] и многие европейские государства действуют вместе с нами против российской агрессии. И, к сожалению, пока мы не дождались [времени], когда Израиль присоединится к санкционному режиму", – добавил Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению  и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

Министр обороны Израиля Бени Ганц анонсировал поставку Украине шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий, 20 апреля, после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, число не уточнялось. 

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии. Об этом 25 мая написало издание Axios. Накануне заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о поставках Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне. По словам источников, Израиль отклонил запрос, сообщив Калю, что будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, война, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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