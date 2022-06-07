Израиль не хочет выходить из зоны комфорта, пока нас убивают – посол Украины

Корнийчук: как Израиль защищается от огня ХАМАСа, так и мы должны защитить наших граждан от обстрелов Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel / Facebook

"Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей зоне комфорта и воздерживается от предоставления Украине каких-либо минимальных оборонительных средств", – сказал он.

Посол напомнил, что в начале войны украинское правительство обращалось с запросом на продажу системы ПВО "Железный купол", но получило отказ.

"Так же, как Израиль защищается от огня ХАМАСа, мы должны защитить наших граждан от обстрелов", – добавил он.

По информации дипломата, даже невоенная помощь, о которой в начале войны договаривались правительства, поступает в сокращенном объеме. По информации Корнийчука, которую цитирует издание, Украина получила только 10% обещанных касок и бронижилетов.

"Мы просим Израиль принять наших раненых солдат, которым ампутировали конечности, чтобы поставить им протезы, однако Израиль и в этом тянет время. Это более чем гуманитарная помощь! Но тоже – нет", – утверждает дипломат.

"В Израиле война [России против Украины] уже не освещается в СМИ, но она все еще идет в полную силу и конец совсем не близок", – сказал украинский посол.