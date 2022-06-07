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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Израиль не хочет выходить из зоны комфорта, пока нас убивают – посол Украины

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Корнийчук: как Израиль защищается от огня ХАМАСа, так и мы должны защитить наших граждан от обстрелов
Корнийчук: как Израиль защищается от огня ХАМАСа, так и мы должны защитить наших граждан от обстрелов
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel / Facebook

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на пресс-конференции в Тель-Авиве подверг резкой критике позицию страны в отношении вторжения России в Украину и потребовал выполнения обещаний правительства о помощи, об этом пишет Israelinfo.

"Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей зоне комфорта и воздерживается от предоставления Украине каких-либо минимальных оборонительных средств", – сказал он.

Посол напомнил, что в начале войны украинское правительство обращалось с запросом на продажу системы ПВО "Железный купол", но получило отказ.

"Так же, как Израиль защищается от огня ХАМАСа, мы должны защитить наших граждан от обстрелов", – добавил он.

По информации дипломата, даже невоенная помощь, о которой в начале войны договаривались правительства, поступает в сокращенном объеме. По информации Корнийчука, которую цитирует издание, Украина получила только 10% обещанных  касок и бронижилетов.

"Мы просим Израиль принять наших раненых солдат, которым ампутировали конечности, чтобы поставить им протезы, однако Израиль и в этом тянет время. Это более чем гуманитарная помощь! Но тоже – нет", – утверждает дипломат.

"В Израиле война [России против Украиныуже не освещается в СМИ, но она все еще идет в полную силу и конец совсем не близок", – сказал украинский посол.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению  и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.

Министр обороны Израиля Бени Ганц анонсировал поставку Украине шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий, 20 апреля, после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, число не уточнялось. 

Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии. Об этом 25 мая написало издание Axios , ссылаясь на двух официальных представителей США и Израиля. Накануне заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о поставках Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне. По словам источников, Израиль отклонил запрос, сообщив Калю, что будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Теги: Россия, Украина, Израиль, военная помощь, ХАМАС, гуманитарная помощь, война России против Украины, посольство Украины, Евгений Корнийчук
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