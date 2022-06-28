Почти все мощности завода по производству Bayraktar будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ в ближайшее время – Резников

Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение ВСУ до 50 Bayraktar и имеет масштабные планы по приобретению этих БПЛА в дальнейшем, сообщил Резников Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Впервые компания приняла такое решение, когда средства на покупку беспилотника собирали граждане Литвы, вчера Baykar объявила, что передаст бесплатно три БПЛА, деньги на покупку которых собирали украинцы.

"Сегодня Bayraktar – это уважаемый член "клуба амуниции" наших Вооруженных сил. Они очень удачно показали себя в битве", – отметил Резников.

Министр рассказал, что с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших ВСУ до 50 Bayraktar и имеет масштабные планы по приобретению этих БПЛА в дальнейшем.

"Несколько уже законтрактовано и оплачено Минобороны, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных сил Украины, и, таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", – написал министр.

Он поблагодарил украинцев, которые приняли участие в сборе средств на закупку беспилотников.

"Люди из всех уголков Украины: от Львова до Донецка, от Киева до Симферополя – все те, кто далеко сегодня от Украины, все вы – невероятные. Я не устану повторять: мы едины, сильны, смелы и мотивированы. Ни одна армия не преодолеет народ, который так объединен", – добавил Резников.