Почти все мощности завода по производству Bayraktar будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ в ближайшее время – Резников

Впервые компания приняла такое решение, когда средства на покупку беспилотника собирали граждане Литвы, вчера Baykar объявила, что передаст бесплатно три БПЛА, деньги на покупку которых собирали украинцы.
"Сегодня Bayraktar – это уважаемый член "клуба амуниции" наших Вооруженных сил. Они очень удачно показали себя в битве", – отметил Резников.
Министр рассказал, что с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших ВСУ до 50 Bayraktar и имеет масштабные планы по приобретению этих БПЛА в дальнейшем.
"Несколько уже законтрактовано и оплачено Минобороны, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных сил Украины, и, таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", – написал министр.
Он поблагодарил украинцев, которые приняли участие в сборе средств на закупку беспилотников.
"Люди из всех уголков Украины: от Львова до Донецка, от Киева до Симферополя – все те, кто далеко сегодня от Украины, все вы – невероятные. Я не устану повторять: мы едины, сильны, смелы и мотивированы. Ни одна армия не преодолеет народ, который так объединен", – добавил Резников.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Ожидается, что этот беспилотник Турция передаст Литве "к началу июля".
22 июня начался проект "Народный Bayraktar". Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.