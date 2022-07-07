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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва отправила в Украину беспилотник Bayraktar. Его провожали тысячи литовцев

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Беспилотник из Турции привезли сначала в Литву, а оттуда отправили в Украину
Беспилотник из Турции привезли сначала в Литву, а оттуда отправили в Украину
Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

Литва 6 июля отправила в Украину турецкий военный беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали литовцы. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Даже в такой важный день – День литовской государственности – наш братский литовский народ твердо солидарен с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Vanagas направился на помощь украинским защитникам в достижении победы!", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что речь не идет о завершении уникального проекта, так как началась волна подобных проектов в других странах, вдохновленных литовским примером.

Об отправке беспилотника также сообщил в Facebook министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Первый вылетает из Литвы. Литовская армия взяла на себя всю логистику, а министерство национальной обороны позаботилось о контрактах на приобретение, организовало все юридические формальности в соответствии с требованиями закона, чтобы беспилотник с боеприпасами смог добраться до Украины", – написал министр.

Литовский телеканал Tv3 сообщил, что перед отправкой беспилотника на авиабазе литовских военно-воздушных сил собрались тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть и проводить его. На мероприятии присутствовал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для УкраиныБеспилотник получил имя Vanagas – "ястреб" на литовском. 

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины.

28 июня сбор средств на Bayraktar для Украины объявили в Польше.

Теги: Турция, Литва, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar, Петр Бешта, Арвидас Анушаускас
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