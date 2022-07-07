Литва отправила в Украину беспилотник Bayraktar. Его провожали тысячи литовцев

Беспилотник из Турции привезли сначала в Литву, а оттуда отправили в Украину Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

"Даже в такой важный день – День литовской государственности – наш братский литовский народ твердо солидарен с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Vanagas направился на помощь украинским защитникам в достижении победы!", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что речь не идет о завершении уникального проекта, так как началась волна подобных проектов в других странах, вдохновленных литовским примером.

Even on such an important occasion – the Lithuanian Statehood Day, our brotherly * nation stands in firm solidarity with Ukraine. Lithuania decisively stepped up to defend * airspace as * Bayraktar "Vaganas" heading to assist * defenders to achieve victory! pic.twitter.com/gwT9DeWyjw — Petro Beshta (@Petro_Beshta) July 6, 2022

Об отправке беспилотника также сообщил в Facebook министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Первый вылетает из Литвы. Литовская армия взяла на себя всю логистику, а министерство национальной обороны позаботилось о контрактах на приобретение, организовало все юридические формальности в соответствии с требованиями закона, чтобы беспилотник с боеприпасами смог добраться до Украины", – написал министр.

Литовский телеканал Tv3 сообщил, что перед отправкой беспилотника на авиабазе литовских военно-воздушных сил собрались тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть и проводить его. На мероприятии присутствовал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар.

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Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

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