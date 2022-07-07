Литва отправила в Украину беспилотник Bayraktar. Его провожали тысячи литовцев

"Даже в такой важный день – День литовской государственности – наш братский литовский народ твердо солидарен с Украиной. Литва решительно выступила в защиту украинского воздушного пространства, а литовский Bayraktar Vanagas направился на помощь украинским защитникам в достижении победы!", – написал дипломат.
Он подчеркнул, что речь не идет о завершении уникального проекта, так как началась волна подобных проектов в других странах, вдохновленных литовским примером.
Even on such an important occasion – the Lithuanian Statehood Day, our brotherly * nation stands in firm solidarity with Ukraine. Lithuania decisively stepped up to defend * airspace as * Bayraktar "Vaganas" heading to assist * defenders to achieve victory! pic.twitter.com/gwT9DeWyjw— Petro Beshta (@Petro_Beshta) July 6, 2022
Об отправке беспилотника также сообщил в Facebook министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
"Первый вылетает из Литвы. Литовская армия взяла на себя всю логистику, а министерство национальной обороны позаботилось о контрактах на приобретение, организовало все юридические формальности в соответствии с требованиями закона, чтобы беспилотник с боеприпасами смог добраться до Украины", – написал министр.
Литовский телеканал Tv3 сообщил, что перед отправкой беспилотника на авиабазе литовских военно-воздушных сил собрались тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть и проводить его. На мероприятии присутствовал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар.
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Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для Украины. Беспилотник получил имя Vanagas – "ястреб" на литовском.
22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины.
28 июня сбор средств на Bayraktar для Украины объявили в Польше.