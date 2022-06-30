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В Польше собрали первый миллион злотых на Bayraktar для Украины

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Всего на беспилотник необходимо собрать 22,5 млн злотых
Всего на беспилотник необходимо собрать 22,5 млн злотых
Фото: EPA

В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины. Это следует из данных счетчика на платформе, где собирают средства.

К сбору финансов уже присоединились почти 11 тыс. человек. Информацию о сборе средств распространили уже более 25 тыс. раз.

Всего на беспилотник необходимо собрать 22,5 млн злотых. 

Скриншот: zrzutka.pl
Скриншот: zrzutka.pl

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг. 

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Контекст:

Польша – уже вторая страна, которая собирает деньги на Bayraktar для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, война, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar
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