К сбору средств на Bayraktar для Украины в Польше присоединились белорусские журналисты

Польша – уже вторая страна, которая собирает деньги на Bayraktar для Украины Фото: EPA

"Послание, которое особенно дорого моему сердцу! К нашему сбору на Bayraktar присоединяются белорусы и белоруски! Белорусский журналист из Польши Томаш Сулима основал Белорусскую копилку для нашего сбора! К нам присоединился Bielsat во главе с Агнешкой Ромашевской. Вместе мы хотим засвидетельствовать, что на стороне Украины в этой войне белорусы, а не [президент РФ Владимир] Путин и [считающий себя президентом страны Александр] Лукашенко. Жыве Беларусь! Слава Україні!" – написал журналист.

По состоянию на 2 июля поляки собрали уже 2,2 млн злотых из 22,5 млн заявленных для покупки беспилотника.