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К сбору средств на Bayraktar для Украины в Польше присоединились белорусские журналисты

Польша уже вторая страна, которая собирает деньги на Bayraktar для Украины
Польша – уже вторая страна, которая собирает деньги на Bayraktar для Украины
Фото: EPA

К сбору на беспилотник Bayraktar для Украины, который объявил польский журналист Славомир Сераковский, присоединились журналисты из Белоруси. Об этом он сообщил в Facebook 1 июля.

"Послание, которое особенно дорого моему сердцу! К нашему сбору на Bayraktar присоединяются белорусы и белоруски! Белорусский журналист из Польши Томаш Сулима основал Белорусскую копилку для нашего сбора! К нам присоединился Bielsat во главе с Агнешкой Ромашевской. Вместе мы хотим засвидетельствовать, что на стороне Украины в этой войне белорусы, а не [президент РФ Владимир] Путин и [считающий себя президентом страны Александр] Лукашенко. Жыве Беларусь! Слава Україні!" – написал журналист. 

По состоянию на 2 июля поляки собрали уже 2,2 млн злотых из 22,5 млн заявленных для покупки беспилотника.

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг. 

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Польша – уже вторая страна, которая собирает деньги на Bayraktar для Украины. Первой была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Польша, война России против Украины, Bayraktar
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