Беспилотники Bayraktar, на которые собирал деньги Притула, готовят к отправке – посол

"Слова с делом не расходятся – завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках совместной миссии "Народный "Байрактар", – отметил он.
Посол поблагодарил предпринимателей Халука и Сельчука Байрактаров, а также их компанию Baykar за поддержку.
Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках команії "Народний Байрактар". Особисто подякував @haluk, @selcuk і @BaykarTech за цю неймовірну підтримку. pic.twitter.com/LQeVtxmP3g— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 1, 2022
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.