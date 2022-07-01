Беспилотники Bayraktar, на которые собирал деньги Притула, готовят к отправке – посол

"Слова с делом не расходятся – завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках совместной миссии "Народный "Байрактар", – отметил он.

Посол поблагодарил предпринимателей Халука и Сельчука Байрактаров, а также их компанию Baykar за поддержку.

Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках команії "Народний Байрактар". Особисто подякував @haluk, @selcuk і @BaykarTech за цю неймовірну підтримку. pic.twitter.com/LQeVtxmP3g — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 1, 2022