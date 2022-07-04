В Литву прибыл Bayraktar для Украины, его передадут ВСУ в ближайшее время

"Bayraktar Vanagas (с литовского – ястреб. – "ГОРДОН") со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шауляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – написал министр.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! * — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.