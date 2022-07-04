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В Литву прибыл Bayraktar для Украины, его передадут ВСУ в ближайшее время

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Литовцы запустили сбор на Bayraktar в мае
Литовцы запустили сбор на Bayraktar в мае
Фото: BAYKAR / Twitter

Беспилотник Bayraktar, на который литовцы по всей стране собрали более €5 млн, уже в Литве и будет передан в Украину в ближайшее время. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Bayraktar Vanagas (с литовского – ястреб. – "ГОРДОН") со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шауляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!" – написал министр.

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Контекст:

Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины.

28 июня сбор средств на Bayraktar для Украины объявили в Польше.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Литва, война, война России против Украины, Bayraktar, Арвидас Анушаускас
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