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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Последние часы в Литве". Министр обороны Литвы показал Bayraktar для Украины

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Беспилотник в Литве назвали Ястребом
Беспилотник в Литве назвали Ястребом
Фото: Arvydas Anušauskas / Twitter

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас показал ударный Bayraktar TB2, предназначенный для Украины, на который литовцы собрали более €5 млн. Фото беспилотника он опубликовал в Twitter ночью 6 июля.

Беспилотник получил имя Vanagas – Ястреб на литовском. 

"Последние часы Bayraktar Vanagas в Литве. Очень скоро он будет доставлен в Украину!" – написал министр. 

Еще одно фото беспилотника, приобретенного для Украины, Анушаускас показывал 4 июля, когда он прибыл в Литву

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Контекст:

Деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины.

28 июня сбор средств на Bayraktar для Украины объявили в Польше.

Теги: Литва, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar, Арвидас Анушаускас
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