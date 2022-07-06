"Последние часы в Литве". Министр обороны Литвы показал Bayraktar для Украины

Беспилотник получил имя Vanagas – Ястреб на литовском.

"Последние часы Bayraktar Vanagas в Литве. Очень скоро он будет доставлен в Украину!" – написал министр.

Last hours of Bayraktar “Vanagas” in Lithuania. Very soon it will be delivered to * ! pic.twitter.com/mBXkWFzCV3 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 6, 2022

Еще одно фото беспилотника, приобретенного для Украины, Анушаускас показывал 4 июля, когда он прибыл в Литву.

The Bayraktar “Vanagas” Яструб * pic.twitter.com/hyLT5BvgWb — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна". Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.