Волкер: Мы знали еще в феврале, что РСЗО будут необходимы Украине, а они только начали поступать

Волкер отметил, что у стран НАТО мало вооружений Фото: ЕРА

"Этим занимается не НАТО, а отдельные страны Альянса, в особенности Соединенные Штаты. Я знаю, что у Германии очень низкие запасы вооружений, у других стран НАТО – тоже. США расходуют свои запасы оборонных материалов и предоставляют их Украине, однако на это требуется много времени", – сказал он.

Американский дипломат упомянул о реактивных системах залпового огня – РСЗО.

"Это артиллерия более дальнего действия. Мы знали еще в феврале и марте, что РСЗО будут необходимы, а сейчас – уже июль, и они только начали поступать. В этом вопросе мы могли бы действовать гораздо быстрее", – считает Волкер.

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