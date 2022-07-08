Волкер: Мы знали еще в феврале, что РСЗО будут необходимы Украине, а они только начали поступать

"Этим занимается не НАТО, а отдельные страны Альянса, в особенности Соединенные Штаты. Я знаю, что у Германии очень низкие запасы вооружений, у других стран НАТО – тоже. США расходуют свои запасы оборонных материалов и предоставляют их Украине, однако на это требуется много времени", – сказал он.
Американский дипломат упомянул о реактивных системах залпового огня – РСЗО.
"Это артиллерия более дальнего действия. Мы знали еще в феврале и марте, что РСЗО будут необходимы, а сейчас – уже июль, и они только начали поступать. В этом вопросе мы могли бы действовать гораздо быстрее", – считает Волкер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отмечал 30 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Сейчас ВСУ используют ряд зарубежных моделей РСЗО, в том числе американские MLRS и HIMARS.