США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Размер этого пакета – до $400 млн. О нем подробно рассказало министерство обороны США 8 июля.

"Сегодня министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделения помощи в области безопасности на сумму до $400 млн для удовлетворения критических потребностей Украины в борьбе", – говорится в сообщении.

Это уже 15-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года.

Новый пакет помощи включает:

четыре р еактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним;

три тактические машины для эвакуации оборудования;

боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм;

подрывные боеприпасы;

контрбатарейные системы;

запчасти и другое оборудование.

"Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму $2,2 млрд за последние три недели, поскольку мы поддерживаем их борьбу за защиту своей демократии. В общей сложности США выделили Украине около $8 млрд в области безопасности с момента прихода к власти администрации [президента Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд. Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", – отметили в Пентагоне.

Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

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