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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

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Байден подписал документ 8 июля
Байден подписал документ 8 июля
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 8 июля подписал меморандум о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Размер этого пакета – до $400 млн. О нем подробно рассказало министерство обороны США 8 июля.

"Сегодня министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделения помощи в области безопасности на сумму до $400 млн для удовлетворения критических потребностей Украины в борьбе", – говорится в сообщении.

Это уже 15-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года.

Новый пакет помощи включает: 

  • четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним;
  • три тактические машины для эвакуации оборудования;
  • боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм;
  • подрывные боеприпасы;
  • контрбатарейные системы;
  • запчасти и другое оборудование.

"Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму $2,2 млрд за последние три недели, поскольку мы поддерживаем их борьбу за защиту своей демократии. В общей сложности США выделили Украине около $8 млрд в области безопасности с момента прихода к власти администрации [президента Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд. Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", – отметили в Пентагоне.

Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, HIMARS
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