США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Размер этого пакета – до $400 млн. О нем подробно рассказало министерство обороны США 8 июля.
"Сегодня министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделения помощи в области безопасности на сумму до $400 млн для удовлетворения критических потребностей Украины в борьбе", – говорится в сообщении.
Это уже 15-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года.
Новый пакет помощи включает:
"Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму $2,2 млрд за последние три недели, поскольку мы поддерживаем их борьбу за защиту своей демократии. В общей сложности США выделили Украине около $8 млрд в области безопасности с момента прихода к власти администрации [президента Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд. Соединенные Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", – отметили в Пентагоне.
Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.