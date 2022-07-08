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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Законная цель". Экс-командующий НАТО считает удар по Крымскому мосту адекватным ответом на агрессию РФ и предлагает использовать Harpoon

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Мост соединяет РФ с оккупированным Крымом
Мост соединяет РФ с оккупированным Крымом
Фото: ЕРА

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом. Об этом Филип Бридлав, генеральный секретарь НАТО в 2013–2016 годах, заявил в интервью The Times.

Для решения этой боевой задачи подходят противокорабельные ракеты Harpoon, переданные Украине США, считает он.

Бывший командующий силами Альянса считает, что удар по мосту – адекватный ответ на развязанную РФ войну.

"Керченский мост – законная цель", – отметил Бридлав.

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Крымский мост через Керченский пролив, является целью №1 для Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радіо Свобода") заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. "Это будет цель №1 для поражения, мы как основную "кишку" подтягивания резервов [российской армии] просто должны обрезать", – сказал он.

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации). Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.

Теги: Россия, Крым, НАТО, Керчь, вооружение, военная помощь, вторжение, Филип Бридлав, война России против Украины, ракеты
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