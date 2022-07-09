США выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь на $368 млн – Блинкен

Об этом 9 июля в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша приверженность народу Украины непоколебима. Соединенные Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь почти на $368 млн для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны, которую ведет Россия", – написал госсекретарь США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России 24 февраля США неоднократно предоставляли Украине необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.

По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.