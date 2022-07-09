США выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь на $368 млн – Блинкен

Об этом 9 июля в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наша приверженность народу Украины непоколебима. Соединенные Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь почти на $368 млн для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны, которую ведет Россия", – написал госсекретарь США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly * 368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022
После полномасштабного военного вторжения России 24 февраля США неоднократно предоставляли Украине необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.