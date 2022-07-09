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США планируют обеспечить Украину оружием на месяцы и годы вперед – Пентагон

США "поворачиваются к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", отметил представитель Пентагона
США "поворачиваются к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", отметил представитель Пентагона
Фото: depositphotos.com

Соединенное Штаты предоставляют Украине современные ракетные системы, ожидая, что ВСУ будет использовать их для нанесения ударов по тыловым складам боеприпасов и базам российских оккупантов, а также для перерезания линий снабжения.

Об этом сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, его 8 июля цитирует Financial Times.

В тот же день США объявили о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму $400 млн. В него войдут, в частности, четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм. Таким образом, согласно данным Пентагона, общее количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

По словам представителя Пентагона, ВСУ за последнюю неделю все эффективнее используют американские РСЗО, чтобы "значительно подорвать способность россиян продвигаться вперед даже там, где они совершают это мучительное медленное наступление".    

Украинским военным удалось достичь целей на Донбассе "за линией фронта, где сосредоточены российские силы", добавил чиновник.

По его словам, США планируют удовлетворить военные потребности Украины на месяцы и годы вперед. В частности, в Вашингтоне рассматривают возможность отправки Киеву дополнительных систем береговой обороны, а также отказа от устаревших советских средств ПВО.

Высокопоставленный представитель минобороны США отметил, что если в Москве думают, что смогут "выжить украинцев", то они ошибаются, так как США "уже поворачиваются к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Пентагон, Вашингтон, вооружение, ПВО, военная помощь, оборона, боеприпасы, РСЗО, ВСУ, украинцы, наступление, война России против Украины, HIMARS
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