США планируют обеспечить Украину оружием на месяцы и годы вперед – Пентагон

США "поворачиваются к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", отметил представитель Пентагона Фото: depositphotos.com

Об этом сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, его 8 июля цитирует Financial Times.

В тот же день США объявили о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму $400 млн. В него войдут, в частности, четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к артиллерии калибра 155 мм. Таким образом, согласно данным Пентагона, общее количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

По словам представителя Пентагона, ВСУ за последнюю неделю все эффективнее используют американские РСЗО, чтобы "значительно подорвать способность россиян продвигаться вперед даже там, где они совершают это мучительное медленное наступление".

Украинским военным удалось достичь целей на Донбассе "за линией фронта, где сосредоточены российские силы", добавил чиновник.

По его словам, США планируют удовлетворить военные потребности Украины на месяцы и годы вперед. В частности, в Вашингтоне рассматривают возможность отправки Киеву дополнительных систем береговой обороны, а также отказа от устаревших советских средств ПВО.

Высокопоставленный представитель минобороны США отметил, что если в Москве думают, что смогут "выжить украинцев", то они ошибаются, так как США "уже поворачиваются к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы".

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