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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первая ракета пробивает дыру в здании, вторая в нее влетает. Украинские военные рассказали о высокой точности HIMARS

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Американские реактивные системы залпового огня HIMARS перезаряжаются за четыре минуты
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS перезаряжаются за четыре минуты
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые успешно освоили украинские военные, обладают высокой точностью и перезаряжаются всего за четыре минуты в боевых условиях. Видео процесса перезарядки опубликовано 5 июля в Telegram 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев.

Украинские военные отметили, что в американской системе перезаряжается весь пусковой блок. Это делает ее максимально мультикалиберной.

"Первый залп можно сделать ракетами с дальностью стрельбы до 90 км, перезарядить за четыре минуты на другие ракеты стреляющие на расстояние в 20 км, и третий залп снова на 90 км и т.д.", – отмечает боевой расчет реактивной установки.

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отметили и  феноменальную точность американской РСЗО: первая ракета, по их словам,  пробивает дыру в здании, а вторая способна в эту дыру влететь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter заявил, что HIMARS уже доказали: американское оружие намного лучше всего, что есть у РФ. А украинцы доказали, что могут быстро освоить и эффективно управлять современным западным оружием.

"Вывод? Больше оружия = больше побед", – заключил Подоляк.

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.

США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

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