Первая ракета пробивает дыру в здании, вторая в нее влетает. Украинские военные рассказали о высокой точности HIMARS

Украинские военные отметили, что в американской системе перезаряжается весь пусковой блок. Это делает ее максимально мультикалиберной.
"Первый залп можно сделать ракетами с дальностью стрельбы до 90 км, перезарядить за четыре минуты на другие ракеты стреляющие на расстояние в 20 км, и третий залп снова на 90 км и т.д.", – отмечает боевой расчет реактивной установки.
В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отметили и феноменальную точность американской РСЗО: первая ракета, по их словам, пробивает дыру в здании, а вторая способна в эту дыру влететь.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter заявил, что HIMARS уже доказали: американское оружие намного лучше всего, что есть у РФ. А украинцы доказали, что могут быстро освоить и эффективно управлять современным западным оружием.
"Вывод? Больше оружия = больше побед", – заключил Подоляк.
Destroyed Russian warehouses and command posts, freed Zmiinyi Island... HIMARS have proven: * weapons are way better than anything RF has. Ukrainians have proven: we can quickly learn and effectively control modern Western weapons. Conclusion? More weapons = more victories. pic.twitter.com/eLKYFbowfO— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 4, 2022
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.
США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.