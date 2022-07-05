Первая ракета пробивает дыру в здании, вторая в нее влетает. Украинские военные рассказали о высокой точности HIMARS

Украинские военные отметили, что в американской системе перезаряжается весь пусковой блок. Это делает ее максимально мультикалиберной.

"Первый залп можно сделать ракетами с дальностью стрельбы до 90 км, перезарядить за четыре минуты на другие ракеты стреляющие на расстояние в 20 км, и третий залп снова на 90 км и т.д.", – отмечает боевой расчет реактивной установки.

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отметили и феноменальную точность американской РСЗО: первая ракета, по их словам, пробивает дыру в здании, а вторая способна в эту дыру влететь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter заявил, что HIMARS уже доказали: американское оружие намного лучше всего, что есть у РФ. А украинцы доказали, что могут быстро освоить и эффективно управлять современным западным оружием.

"Вывод? Больше оружия = больше побед", – заключил Подоляк.