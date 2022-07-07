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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне беззащитны перед ними". Данилов заявил, что Украина получила от США и союзников девять HIMARS и аналогичных систем

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Данилов отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS
Данилов отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS
Фото: ЕРА

Украина уже получила от США и союзников девять американских реактивных систем залпового огня HIMARS и аналогичных установок. Об этом в комментарии газете The Wall Street Journal, опубликованном 6 июля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что HIMARS позволяют ВСУ наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были недосягаемы для украинских военных.

По словам Данилова, данные вооружения действуют в Украине "со смертельным исходом", а россияне "беззащитны перед ними" и "очень обеспокоены" этим.

Секретарь СНБО отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS, а пока ВСУ концентрируются на оборонительных действиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.

США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Теги: Россия, Украина, вооружение, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, HIMARS
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