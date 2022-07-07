"Россияне беззащитны перед ними". Данилов заявил, что Украина получила от США и союзников девять HIMARS и аналогичных систем

Данилов отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что HIMARS позволяют ВСУ наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были недосягаемы для украинских военных.

По словам Данилова, данные вооружения действуют в Украине "со смертельным исходом", а россияне "беззащитны перед ними" и "очень обеспокоены" этим.

Секретарь СНБО отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS, а пока ВСУ концентрируются на оборонительных действиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)