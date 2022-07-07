"Россияне беззащитны перед ними". Данилов заявил, что Украина получила от США и союзников девять HIMARS и аналогичных систем

Он подчеркнул, что HIMARS позволяют ВСУ наносить удары по российским целям за линией фронта, которые ранее были недосягаемы для украинских военных.
По словам Данилова, данные вооружения действуют в Украине "со смертельным исходом", а россияне "беззащитны перед ними" и "очень обеспокоены" этим.
Секретарь СНБО отметил, что для наступления Украине понадобятся еще десятки установок HIMARS, а пока ВСУ концентрируются на оборонительных действиях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.
США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.
1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.