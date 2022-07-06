Минобороны РФ заявило об уничтожении двух HIMARS. В Генштабе ответили: это фейк, HIMARS постоянно наносят удары по противнику

Заявление размещено в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты лгут.

"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS. Подчеркиваем, что данные сообщения не соответствуют действительности и не что иное, как очередной российский фейк. Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами, постоянно наносят сокрушительные удары по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск", – заявили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли HIMARS.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием РСЗО HIMARS.

США отправили Украине четыре установки HIMARS. Их доставку 23 июня подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

1 июля министерство обороны США объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн. Это 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года. Он включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.