Резников: Израильский "Железный купол" в Украине не будет эффективен

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", – сказал он.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что в Израиле, Чехии и Соединенных Штатах развивают другую систему противовоздушной обороны (ПВО).

"Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать в том числе от наших партнеров", – считает Резников.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уже сбивают много российских ракет и российскую авиацию.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные Воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны мастерски применяют ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы. – "ГОРДОН")", – объяснил Резников.

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Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.