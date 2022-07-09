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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Израильский "Железный купол" в Украине не будет эффективен

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Часть ракет украинская ПВО сбивает
Часть ракет украинская ПВО сбивает
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", которая используется в Израиле, в Украине не даст необходимого эффекта. Об этом 9 июля во время бизнес-конференции на платформе Forbes заявил министр обороны Украины Алексей Резников, проинформировало Министерство обороны.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", – сказал он.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что в Израиле, Чехии и Соединенных Штатах развивают другую систему противовоздушной обороны (ПВО).

"Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать в том числе от наших партнеров", – считает Резников.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уже сбивают много российских ракет и российскую авиацию.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные Воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны мастерски применяют ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы. – "ГОРДОН")", – объяснил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 1 июля.

Часть ракет сбивает украинская ПВО.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 июля украинские военные уничтожили в воздушном пространстве Украины 217 самолетов и 187 вертолетов российских оккупантов.

Теги: Израиль, война, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, ПВО, Алексей Резников, воздух, Минобороны, самолеты, ВСУ, ПРО, война России против Украины, ракеты
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