"Хорошо для Европы, плохо для террористов". Резников поздравил Швецию и Финляндию с подписанием протоколов о вступлении в НАТО

"Поздравления Финляндии и Швеции! Это своевременный и правильный шаг. НАТО с 32 [союзниками] лучше, чем с 30!" – высказался он.
По мнению Резникова, более высокий уровень безопасности в Балтийском море и увеличение на более чем 1300 км границы НАТО с Россией "хороши для Европы и плохи для террористов".
"С наилучшими пожеланиями министрам обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконену и Питеру Хультквисту. Кто будет следующим?" – написал Резников.
Congratulations * & * !This is a timely&correct step. @NATO with 32 is better than 30!More security on the Baltic Sea&a new 1,300+ km NATO- * border are good for Europe&bad for terrorists. Best wishes to @anttikaikkonen & Peter Hultqvist.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 5, 2022
Who will be next…? ????
* Aurora 17, * & * pic.twitter.com/3RG7UqjooO
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что парламенты 30 стран – членов Альянса ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в ближайшие несколько месяцев.