"Хорошо для Европы, плохо для террористов". Резников поздравил Швецию и Финляндию с подписанием протоколов о вступлении в НАТО

Резников считает вступление Финляндии и Швеции в НАТО правильным и своевременным шагом Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Поздравления Финляндии и Швеции! Это своевременный и правильный шаг. НАТО с 32 [союзниками] лучше, чем с 30!" – высказался он.

По мнению Резникова, более высокий уровень безопасности в Балтийском море и увеличение на более чем 1300 км границы НАТО с Россией "хороши для Европы и плохи для террористов".

"С наилучшими пожеланиями министрам обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконену и Питеру Хультквисту. Кто будет следующим?" – написал Резников.