Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО подчеркнул, что процесс вступления этих стран в Альянс уже стал самым быстрым в истории.
"В прошлый раз, когда у нас был аналогичный процесс ратификации в парламентах, это заняло 12 месяцев или около года. Я не скажу точно, но [в этот раз] мы говорим о месяцах", – отметил Столтенберг.
Он также добавил, что несколько стран-союзников уже начали процесс ратификации, пообещав завершить его быстрее обычного.
Столтенберг ожидает, что ратификация пройдет гладко у всех союзников, включая Турцию, у которой были дополнительные требования к Финляндии и Швеции.
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.