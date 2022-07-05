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Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Столтенберг подчеркнул, что процесс вступления Финляндии и Швеции в Альянс уже стал самым быстрым в истории
Столтенберг подчеркнул, что процесс вступления Финляндии и Швеции в Альянс уже стал самым быстрым в истории
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что парламенты 30 стран – членов Альянса ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в ближайшие несколько месяцев. Об этом он сказал на пресс-конференции 5 июля в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО подчеркнул, что процесс вступления этих стран в Альянс уже стал самым быстрым в истории.

"В прошлый раз, когда у нас был аналогичный процесс ратификации в парламентах, это заняло 12 месяцев или около года. Я не скажу точно, но [в этот раз] мы говорим о месяцах", – отметил Столтенберг.

Он также добавил, что несколько стран-союзников уже начали процесс ратификации, пообещав завершить его быстрее обычного.

Столтенберг ожидает, что ратификация пройдет гладко у всех союзников, включая Турцию, у которой были дополнительные требования к Финляндии и Швеции.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, ратификация, членство
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