Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг подчеркнул, что процесс вступления Финляндии и Швеции в Альянс уже стал самым быстрым в истории Фото: ЕРА

Генсек НАТО подчеркнул, что процесс вступления этих стран в Альянс уже стал самым быстрым в истории.

"В прошлый раз, когда у нас был аналогичный процесс ратификации в парламентах, это заняло 12 месяцев или около года. Я не скажу точно, но [в этот раз] мы говорим о месяцах", – отметил Столтенберг.

Он также добавил, что несколько стран-союзников уже начали процесс ратификации, пообещав завершить его быстрее обычного.

Столтенберг ожидает, что ратификация пройдет гладко у всех союзников, включая Турцию, у которой были дополнительные требования к Финляндии и Швеции.