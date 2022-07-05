Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО

"Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО", – говорится в сообщении.

На переговорах делегацию Финляндии возглавляли глава МИД Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, делегацию Швеции – глава МИД Анн Линде.

"После завершения переговоров союзники должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО во вторник, 5 июля 2022 года. Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами", – объяснили в Альянсе.