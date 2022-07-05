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Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО

Протоколы о присоединении собираются подписать 5 июля
Протоколы о присоединении собираются подписать 5 июля
Фото: ЕРА

4 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе завершились переговоры о вступлении в Альянс Швеции и Финляндии. Об этом проинформировала пресс-служба НАТО.

"Обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства и обязательства членства в НАТО", – говорится в сообщении.

На переговорах делегацию Финляндии возглавляли глава МИД Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, делегацию Швеции – глава МИД Анн Линде.

"После завершения переговоров союзники должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО во вторник, 5 июля 2022 года. Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами", – объяснили в Альянсе.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Теги: НАТО, Швеция, Брюссель, Финляндия, переговоры, ратификация, присоединение, членство, Пекка Хаависто, Анн Линде
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