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Представитель Госдепа США Калан о причинах усиления восточного фланга НАТО: Мы не знаем, что Россия может делать дальше

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НАТО должен быть готов защищаться, отметила Калан
НАТО должен быть готов защищаться, отметила Калан
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан назвала страны Европы, которые на восточном фланге НАТО усиливаются из-за российской агрессии в регионе.

"США вместе с партнерами по НАТО хотят усилить присутствие стран НАТО, включая Соединенные Штаты, на восточном фланге НАТО. Это важно в первую очередь сейчас, в данный момент, потому что мы видим, что Россия делает в Украине, и это создает угрозу не только для Украины, но и для Европы, в том числе для восточного фланга [НАТО], и для всего мира. [...] Мы усиливаемся в таких странах, как Балтия, Польша и так далее", – сказала Калан.

По ее словам, очень важно укрепить присутствие в этих странах, чтобы быть готовыми".

"Готовыми к чему?" – уточнила Бацман.

"Готовыми защищать страны НАТО, потому что, опять же, НАТО – это оборонительный Альянс. Но дело в том, что мы не знаем, что Россия может делать дальше. Если мы помним, 20–21 февраля, до [открытого] вторжения [в Украину], мы не знали, что вторжение стопроцентно будет, но мы были готовы, мы говорили со всеми нашими партнерами", – ответила Калан.

Она подчеркнула, что все страны Альянса хотят быть готовы к возможному распространению российской агрессии еще дальше.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На саммите НАТО, который проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу безопасности НАТО. В документе отмечается, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства" и Альянс "подтверждает решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года" в отношении Украины (тогда члены Альянса решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение плана действий по членству в Альянсе).

Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, НАТО, Польша, страны Балтии, оборона, Алеся Бацман, Андреа Калан
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