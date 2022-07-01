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"Путин подумал, что НАТО разделен". Экс-генсек Альянса назвал ошибкой решение не давать Украине ПДЧ на Бухарестском саммите в 2008 году

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Решение не давать Украине ПДЧ, принятое на саммите НАТО в Бухаресте, было "неверным сигналом" для Путина, считает Расмуссен (на фото)
Решение не давать Украине ПДЧ, принятое на саммите НАТО в Бухаресте, было "неверным сигналом" для Путина, считает Расмуссен (на фото)
Фото: Anders Fogh Rasmussen / Twitter

Решение не давать Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, принятое на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году, было ошибкой и "неверным сигналом" для президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение 1 июля в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком выразил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Путин подумал, что НАТО разделен. И он решил, что сможет захватить территорию силой без каких-либо жертв. И после Бухарестского саммита он послал четкий месседж, потому что он атаковал Грузию, оккупировал Абхазию. В 2014 году он захватил Крым и часть Донбасса", – сказал Расмуссен.

По его мнению, реакция Запада была "недостаточно мощной".

"Были определенные санкции, но экономические преимущества были мощнее. Это, опять-таки, был неправильный сигнал… Мы не должны повторять ошибки прошлого. А опыт состоит в том, что попытка примирения с диктаторами не пройдет, она лишь приведет к новому конфликту, – отметил Расмуссен. – А сейчас мы платим за ошибки, которые мы допустили в прошлом. Этого не должно быть снова. И именно над этим мы работаем в нашей группе [Ермака – Расмуссена по подготовке рекомендаций к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины]".

Расмуссен был генсеком НАТО с 2009-го по 2014 год.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, Грузия, Андерс Фог Расмуссен, Абхазия, Бухарест, война России против Украины, конфликт, безопасность, саммит НАТО, вступ, брифинг, членство, ПДЧ
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