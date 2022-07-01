"Путин подумал, что НАТО разделен". Экс-генсек Альянса назвал ошибкой решение не давать Украине ПДЧ на Бухарестском саммите в 2008 году

Решение не давать Украине ПДЧ, принятое на саммите НАТО в Бухаресте, было "неверным сигналом" для Путина, считает Расмуссен (на фото) Фото: Anders Fogh Rasmussen / Twitter

Такое мнение 1 июля в Киеве на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком выразил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Путин подумал, что НАТО разделен. И он решил, что сможет захватить территорию силой без каких-либо жертв. И после Бухарестского саммита он послал четкий месседж, потому что он атаковал Грузию, оккупировал Абхазию. В 2014 году он захватил Крым и часть Донбасса", – сказал Расмуссен.

По его мнению, реакция Запада была "недостаточно мощной".

"Были определенные санкции, но экономические преимущества были мощнее. Это, опять-таки, был неправильный сигнал… Мы не должны повторять ошибки прошлого. А опыт состоит в том, что попытка примирения с диктаторами не пройдет, она лишь приведет к новому конфликту, – отметил Расмуссен. – А сейчас мы платим за ошибки, которые мы допустили в прошлом. Этого не должно быть снова. И именно над этим мы работаем в нашей группе [Ермака – Расмуссена по подготовке рекомендаций к будущему международному соглашению по вопросам гарантий безопасности для Украины]".

Расмуссен был генсеком НАТО с 2009-го по 2014 год.