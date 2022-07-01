Наказание для Путина, планы Кремля бомбить Лондон, ядерная война, НАТО. Интервью Бацман с представителем Госдепа США Калан. Трансляция

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Во время интервью Калан говорила о вторжении российских войск в Украину, о том, когда США получили информацию о подготовке России к нападению, каков был план президента РФ Владимира Путина и удалось ли ему расколоть союз западных стран, о том, может ли Россия начать ядерную войну и какой будет реакция Запада на это, о том, какую помощь еще должна получить Украину, сможет ли она стать членом НАТО, а также о том, является ли Россия террористическим государством и какого наказания заслуживает Путин.

"[Президент США Джо] Байден настроен решительно, чтобы остановить Путина", – заверила в интервью представитель Госдепа.

Калан родилась в Далласе (штат Техас). Она имеет степень бакалавра гуманитарных наук (специальность – "русистика") Южного методистского университета и степень магистра гуманитарных наук (специальность – "славянские языки, литературы и языкознание") Университета штата Огайо. Работала в образовательных центрах в США и Европе, в том числе в Украине.

С 2010 года – на дипломатической службе в Госдепе США. В настоящее время Калан является русскоязычным представителем ведомства и заместителем директора Брюссельского медиацентра (это часть пресс-службы Госдепа).