ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Наказание для Путина, планы Кремля бомбить Лондон, ядерная война, НАТО. Интервью Бацман с представителем Госдепа США Калан. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с официальным представителем Госдепартамента США Андреа Калан.

Во время интервью Калан говорила о вторжении российских войск в Украину, о том, когда США получили информацию о подготовке России к нападению, каков был план президента РФ Владимира Путина и удалось ли ему расколоть союз западных стран, о том, может ли Россия начать ядерную войну и какой будет реакция Запада на это, о том, какую помощь еще должна получить Украину, сможет ли она стать членом НАТО, а также о том, является ли Россия террористическим государством и какого наказания заслуживает Путин. 

"[Президент США Джо] Байден настроен решительно, чтобы остановить Путина", – заверила в интервью представитель Госдепа. 

Калан родилась в Далласе (штат Техас). Она имеет степень бакалавра гуманитарных наук (специальность – "русистика") Южного методистского университета и степень магистра гуманитарных наук (специальность – "славянские языки, литературы и языкознание") Университета штата Огайо. Работала в образовательных центрах в США и Европе, в том числе в Украине. 

С 2010 года – на дипломатической службе в Госдепе США. В настоящее время Калан является русскоязычным представителем ведомства и заместителем директора Брюссельского медиацентра (это часть пресс-службы Госдепа). 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, ядерное оружие, Джо Байден, Госдепартамент США, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Андреа Калан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1 G
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 