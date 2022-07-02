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Путин попытается спровоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень – Жданов

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Путин (на фото) хочет себя легитимизировать, вернувшись на Олимп, отметил Жданов
Путин (на фото) хочет себя легитимизировать, вернувшись на Олимп, отметил Жданов
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин понимает, что по окончанию войны против Украины ему придется пойти на переговоры с Киевом, что для него является унизительным, поэтому глава Кремля попытается спровоцировать НАТО через угрозы Литве, чтобы поднять ранг войны до мировой.

Такое мнение 2 июля в эфире проекта Freedom, который транслировался на YouTube-канале UATV Channel, выразил украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Путин хочет себя легитимизировать, вернувшись на Олимп. Как это сделать? Надо спровоцировать НАТО. Надо поднять рамку войны до мировой. Как это сделать? Только через вступление в войну НАТО. Литва является одной из стран – членов НАТО. Так вот, если РФ в результате все этих угроз – военных, политических экономических – удастся спровоцировать НАТО на первый боевой выстрел, тогда Путин поднимает уровень войны до мировой. Объявляет Альянс самым агрессивным блоком на планете, трубит во всех организациях, что на Россию напали, ну и тут же предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации", – сказал Жданов.

И тогда, по словам эксперта, уровень переговоров Путина "уходит на мировой Олимп".

"Уже не Киев будет участвовать в переговорах, не наш президент. А уже мировые лидеры. Вот чего добивается Путин. Вот зачем ему нужна страна НАТО. Он ни в коем случае не будет воевать с НАТО. Потому что он понимает, что силы не равны… И в этом контексте я думаю, что вряд ли Россия сделает первый выстрел в сторону НАТО… Но он [Путин] будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень", – считает Жданов.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

С 18 июня "Литовские железные дороги" прекратили пропуск транзита из Калининградской области и в область из других регионов России товаров, которые попадают под европейские санкции. В результате под ограничения попала почти половина грузов, перевозимых в Калининградскую область России, в том числе стройматериалы.

Запрет на транзит в Калининград через Литву в рамках санкций ЕС против России действует исключительно на подсанкционные товары вопреки заявлениям РФ о "блокаде" региона, заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

22 июня Литва запретила транзит некоторых товаров в Калининградскую область России не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 30 июня, что введенные против РФ санкции могут стать поводом для объявления войны.

По словам экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Альянс будет делать все возможное, чтобы избежать эскалации конфликта между РФ и Литвой, которая с 2004 года является членом Североатлантического союза.

"И если бы теоретически это сражение произошло между НАТО и Россией, то, безусловно, НАТО бы победил. Потому что Альянс более мощный, чем РФ. Я не думаю, что Путин когда-нибудь решится атаковать Литву. Мы не боимся Путина", – резюмировал бывший генсек Альянса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Литва, санкции, переговоры, агрессия, угрозы, транзит, война России против Украины, конфликт, президент, Олег Жданов
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