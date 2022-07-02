Путин попытается спровоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень – Жданов

Такое мнение 2 июля в эфире проекта Freedom, который транслировался на YouTube-канале UATV Channel, выразил украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Путин хочет себя легитимизировать, вернувшись на Олимп. Как это сделать? Надо спровоцировать НАТО. Надо поднять рамку войны до мировой. Как это сделать? Только через вступление в войну НАТО. Литва является одной из стран – членов НАТО. Так вот, если РФ в результате все этих угроз – военных, политических экономических – удастся спровоцировать НАТО на первый боевой выстрел, тогда Путин поднимает уровень войны до мировой. Объявляет Альянс самым агрессивным блоком на планете, трубит во всех организациях, что на Россию напали, ну и тут же предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации", – сказал Жданов.

И тогда, по словам эксперта, уровень переговоров Путина "уходит на мировой Олимп".

"Уже не Киев будет участвовать в переговорах, не наш президент. А уже мировые лидеры. Вот чего добивается Путин. Вот зачем ему нужна страна НАТО. Он ни в коем случае не будет воевать с НАТО. Потому что он понимает, что силы не равны… И в этом контексте я думаю, что вряд ли Россия сделает первый выстрел в сторону НАТО… Но он [Путин] будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень", – считает Жданов.