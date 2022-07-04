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"Проклятая Финляндия, теперь нам тоже придется". Швеция подала заявку на вступление в НАТО из-за решения Финляндии – СМИ

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Швеция, по данным Svenska Dagbladet, подала заявку на вступление в НАТО из-за Финляндии
Швеция, по данным Svenska Dagbladet, подала заявку на вступление в НАТО из-за Финляндии
Фото: EPA

Власти Швеции не хотели подавать заявку на вступление в НАТО из-за российской угрозы и приняли это решение из-за Финляндии. Об этом говорится в расследовании шведской газеты Svenska Dagbladet, опубликованном 2 июля (материал доступен подписчикам издания, выдержки из него приводит финский портал Yle).

Источники Svenska Dagbladet утверждают, что решение начать процедуру вступления в Североатлантический альянс из-за вторжения РФ в Украину первой приняла Финляндия, тогда как шведские власти видели ответом на угрозу углубление военного сотрудничества с Хельсинки.

"Проклятая Финляндия! Теперь нам тоже придется вступить [в НАТО]", – цитирует газета слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде, сказанные ею 18 марта в разговоре с однопартийцем.

Издание отмечает, что Стокгольм считал бессмысленным отказ от нейтралитета и смену политики безопасности во время кризиса. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон считала, что членство в НАТО могло бы дестабилизировать обстановку в регионе.

Однако после восьми недель обсуждения и под давлением решительного настроя финских властей Швеция решила подать заявку на вступление в Альянс.

Газета отмечает, что о намерении подать совместную заявку на вступление в НАТО министр обороны Швеции Петер Хульквист проговорился во время разговора по мобильному телефону на улице. "Мы не можем быть единственными, кто остался [вне НАТО]", – сказал чиновник 12 мая. Свидетель, услышавший разговор, сообщил Хульквисту, что является журналистом, на что министр сказал: "Этого никогда не было", – и сел в служебную машину. Спустя три дня Швеция и Финляндия официально подтвердили, что направят в штаб-квартиру НАТО просьбу о присоединении к Альянсу.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон после публикации расследования заявила, что решение о подаче заявки было принято не из-за Финляндии, а в связи с тем, что "ситуация с безопасностью изменилась после нападения России на Украину", сообщило издание Yle 4 июля.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля. 18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО должен быть подписан 5 июля, затем его должны ратифицировать парламенты всех стран – членов Альянса.

Теги: НАТО, Швеция, Финляндия, российская агрессия, война России против Украины, Петер Хулквист, Анн Линде, Магдалена Андерссон
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