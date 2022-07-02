Представитель Госдепа США Калан: Я не хотела бы комментировать, что может быть в случае ядерной войны. США рассматривают разные варианты

"Мы не знаем, что Путин думает, но мы знаем, что у России есть ядерное оружие. Ядерная война невыгодна ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для любой другой страны мира, так что именно из-за этого мы работаем с Украиной, чтобы положить конец войне сейчас, как можно скорее", – сказала она.
Бацман спросила у представителя Госдепартамента США, каким будет ответ США и НАТО в случае применения Путиным ядерного оружия.
"Я не хотела бы комментировать то, что "может быть". Я могу сказать, что в США мы рассматриваем разные варианты и именно из-за того, что ядерная война – самое страшное, что может быть, мы работаем очень тесно с нашими партнерами, чтобы сделать все возможное, чтобы этого не произошло", – объяснила Калан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.