Представитель Госдепа США Калан: Я не хотела бы комментировать, что может быть в случае ядерной войны. США рассматривают разные варианты

"Мы не знаем, что Путин думает, но мы знаем, что у России есть ядерное оружие. Ядерная война невыгодна ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для любой другой страны мира, так что именно из-за этого мы работаем с Украиной, чтобы положить конец войне сейчас, как можно скорее", – сказала она.

Бацман спросила у представителя Госдепартамента США, каким будет ответ США и НАТО в случае применения Путиным ядерного оружия.

"Я не хотела бы комментировать то, что "может быть". Я могу сказать, что в США мы рассматриваем разные варианты и именно из-за того, что ядерная война – самое страшное, что может быть, мы работаем очень тесно с нашими партнерами, чтобы сделать все возможное, чтобы этого не произошло", – объяснила Калан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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