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Представитель Госдепа США Калан: Я не хотела бы комментировать, что может быть в случае ядерной войны. США рассматривают разные варианты

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Представитель Госдепа: Мы не знаем, что Путин думает
Представитель Госдепа: Мы не знаем, что Путин думает
Фото: ЕРА

Неизвестно, применит ли президент России Владимир Путин ядерное оружие в ходе вторжения в Украину. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

"Мы не знаем, что Путин думает, но мы знаем, что у России есть ядерное оружие. Ядерная война невыгодна ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для любой другой страны мира, так что именно из-за этого мы работаем с Украиной, чтобы положить конец войне сейчас, как можно скорее", – сказала она.

Бацман спросила у представителя Госдепартамента США, каким будет ответ США и НАТО в случае применения Путиным ядерного оружия.

"Я не хотела бы комментировать то, что "может быть". Я могу сказать, что в США мы рассматриваем разные варианты и именно из-за того, что ядерная война – самое страшное, что может быть, мы работаем очень тесно с нашими партнерами, чтобы сделать все возможное, чтобы этого не произошло", – объяснила Калан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, НАТО, оружие, ядерное оружие, война, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины, Андреа Калан
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