Кислица считает, что Россию не исключат из ООН, потому что у нее есть ядерное оружие

Кислица: Советский Союз с 1939 года не только не был силой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой – он не имел ядерного оружия Фото: ukraineun.org

Он напомнил, что в то время главной силой считалась военная и экономическая мощь.

"Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (равно как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну. Но тогда Советский Союз не только не был силой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой – он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, – потому что у России есть ядерное оружие", – заявил дипломат.

Кислица отметил, что, если бы РФ не имела ядерного оружия, она бы никогда не получила место Советского Союза в Совете Безопасности ООН "таким образом, каким она захватила это место".

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