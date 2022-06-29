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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица считает, что Россию не исключат из ООН, потому что у нее есть ядерное оружие

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Кислица: Советский Союз с 1939 года не только не был силой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой он не имел ядерного оружия
Кислица: Советский Союз с 1939 года не только не был силой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой – он не имел ядерного оружия
Фото: ukraineun.org

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица считает, что Россию не могут исключить из ООН, как СССР из Лиги Наций в 1939 году, потому что у РФ есть ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 29 июня.

Он напомнил, что в то время главной силой считалась военная и экономическая мощь.

"Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (равно как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну. Но тогда Советский Союз не только не был силой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой – он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, – потому что у России есть ядерное оружие", – заявил дипломат.

Кислица отметил, что, если бы РФ не имела ядерного оружия, она бы никогда не получила место Советского Союза в Совете Безопасности ООН "таким образом, каким она захватила это место".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате чего была оккупирована также часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 29 июня российские оккупанты временно захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. В РФ заявили о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета ООН по правам человека.

Теги: Россия, Украина, ООН, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины
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