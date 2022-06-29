Кислица считает, что Россию не исключат из ООН, потому что у нее есть ядерное оружие

Он напомнил, что в то время главной силой считалась военная и экономическая мощь.
"Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (равно как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну. Но тогда Советский Союз не только не был силой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой – он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, – потому что у России есть ядерное оружие", – заявил дипломат.
Кислица отметил, что, если бы РФ не имела ядерного оружия, она бы никогда не получила место Советского Союза в Совете Безопасности ООН "таким образом, каким она захватила это место".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате чего была оккупирована также часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 29 июня российские оккупанты временно захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. В РФ заявили о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета ООН по правам человека.